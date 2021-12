Apollo op schot, VOC als koploper winterstop in

Beeld Getty Images

Basketbal

De basketballers van Apollo Amsterdam hadden zondag een gemakkelijke middag. De uitwedstrijd tegen Royals Den Haag werd met 103-70 gewonnen. Dat er zo veel werd gescoord, was opmerkelijk. De vorige wedstrijd tussen Apollo en Royals in Amsterdam eindigde in een 47-46 overwinning voor Apollo. Nu was Apollo wel op schot. Bij rust stond de ploeg met 50-30 voor en de tweede helft ging Apollo door met scoren. De 103-70 eindstand was niet geflatteerd. Roger Moute a Bidias werd met 31 punten en 11 rebounds topscorer aan de kant van Apollo. In de basketbalcompetitie is er geen winterstop. Apollo speelt daarom in 2021 nog twee wedstrijden. Komende donderdag staat de derby bij Den Helder op het programma en op 27 december speelt Apollo een thuisduel met Yoast United uit Bemmel.

Handbal

De handbalsters van VOC hebben de topper in de vrouweneredivisie tegen koploper Venlo met groot verschil gewonnen. De ploeg uit Amsterdam-Noord was in sporthal Elzenhagen met 32-23 te sterk voor de Limburgers, die tot nu toe alle wedstrijden hadden gewonnen. Eerder dit seizoen had VOC nog met 30-23 verloren van Venlo. VOC was nu wel bij de les. Venlo liep vanaf het begin achter de feiten aan. Ook omdat VOC-keepster Romy Verweij een aantal geweldige reddingen had. VOC won na een 16-12 voorsprong bij rust overtuigend met 32-23. Topscorer aan de kant van de Amsterdammers werd Kim Molenaar met elf doelpunten. VOC gaat door de zege als koploper de winterstop in met evenveel punten als Venlo, maar een beter doelsaldo. VOC speelt de eerste wedstrijd na de winterstop op 8 januari uit bij nummer vier Quintus.

De handballers van Aalsmeer hebben de topper in de BeNe-League tegen het Belgische Sporting Pelt, na een 19-17 achterstand bij rust, met 34-29 verloren. Bij Pelt speelden de Nederlanders Bart Köhlen en Robin Schoenaker een belangrijke rol. Ze maakten allebei zeven doelpunten. Aalsmeer zakt door de nederlaag van de tweede naar de derde plaats op de ranglijst met drie punten minder dan koploper Bocholt uit België.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit gaan met een goed gevoel de winterstop in. De uitwedstrijd tegen Dalto in Driebergen werd met 24-19 gewonnen. Een belangrijke rol in het duel was weggelegd voor Fleur Blötevogel. Ze viel vlak voor rust in bij Blauw-Wit, dat aan de tweede helft begon met een 11-10 voorsprong. Blötevogel maakte zes doelpunten en mede daardoor kon Blauw-Wit na rust weglopen bij Dalto en met vijf doelpunten verschil winnen van de ploeg van oud-Blauw-Witcoach Barry Schep. Ook Momo Stavenuiter maakte zes doelpunten voor Blauw-Wit. De Amsterdammers staan na de overwinning op de derde plaats. Die plek geeft na de competitie recht op deelname aan de play-offs.