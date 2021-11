Antony leidt Ajax met drie assists langs Dortmund

Beeld ANP

Na de galavoorstelling van twee weken geleden tegen Borussia Dortmund, had Ajax woensdagavond in het Westfalenstadion moeite om Borussia op de knieën te krijgen. Ajax speelde een uur tegen tien man, kwam met 1-0 achter, maar herstelde de schade in het laatste kwart van de enerverende wedstrijd. Antony, opnieuw hij, gidste zijn ploeg naar de zege. Ook de voorzetten waaruit Dusan Tadic de 1-1 maakte en Davy Klaassen uiteindelijk de 3-1 binnentikte kwamen van zijn linkervoet.

Hummels

Het was lange tijd een ontnuchterende avond voor Ajax in Dortmund. In de tot nu toe rimpelloze Europese campagne kregen de Amsterdammers onverwacht en onnodig een tikje op de vingers. Borussia had zich beter gewapend dan in de heenwedstrijd, zowel tactisch als fysiek.

Het was bijna een helft lang een veel gelijkwaardigere wedstrijd dan in Amsterdam. Een wedstrijd die in het laatste deel van de eerste helft een merkwaardige wending kreeg. Het begon met een rode kaart voor Mats Hummels, verdediger van Borussia Dortmund. Hummels zette een stevige tackle in op Antony, té stevig volgens arbiter Michael Oliver. De Var zag reden om de straf door Oliver te laten terugdraaien.

Diezelfde videoarbiter adviseerde Oliver even later wel om een verdedigende actie van Noussair Mazraoui in zijn eigen strafschopgebied op Jude Bellingham nog eens terug te kijken. De rechtsback van Ajax leek de voet van Bellingham lichtjes aan te tikken. Oliver vond het in tweede instantie toch een penalty waard. Doelman Remko Pasveer had geen verweer op de strafschop van Marco Reus, hoewel hij wel in de goede hoek zat.

Pasveer kreeg in de openingsfase genoeg te doen. Er stond een heel ander Borussia Dortmund dan in de Johan Cruijff Arena. Ajax kreeg geen gelegenheid om van achteruit op te bouwen. Die tactiek werkte beter voor de Duitsers dan het strijdplan in Amsterdam. Na de rode kaart voor Hummels moest Borussia zich echter weer aanpassen.

Nog voor rust kreeg Ajax al drie opgelegde kansen om de stand weer in evenwicht te brengen. Lisandro Martínez (hard schot naast) en Steven Berghuis (twee keer) kwamen niet tot scoren.

Klaassen

Trainer Erik ten Hag greep in de rust van het duel in. Edson Álvarez bleef in de kleedkamer achter, Davy Klaassen kwam in de ploeg. Ajax kreeg het duel volledig in zijn greep, maar in en rond het strafschopgebied wilde het balletje maar niet goed vallen. Ajax voetbalde tegen de klok en werd onzorgvuldiger naarmate de wedstrijd vorderde.

Totdat Antony in de 72ste minuut een gaatje vond. De Braziliaan werd geholpen door een Duits been, waardoor zijn voorzet net voldoende van richting werd veranderd om Dusan Tadic te bereiken. De Serviër gleed de bal bij de tweede paal binnen en was daarmee weer eens goud waard voor zijn elftal.

Ajax bleef jagen op de zege. Dortmund kon het niet meer bijbenen. Topscorer Haller haalde de trekker over. Zijn kopballetje was keeper Kobel te machtig. In de extra tijd maakte invaller Klaassen het feest compleet. Antony was de aangever, zijn derde assist van de avond.

