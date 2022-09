Antony laat in Manchester meteen zien wat hij waard is

Oud-Ajacied Antony (l) wordt gefeliciteerd door teamgenoot Jadon Sancho van Manchester United, zondag in de wedstrijd tegen. Beeld Dave Thompson/AP

Antony opende in de 36ste minuut op Old Trafford de score tegen de koploper van de Premier League. Er ging een fraaie aanval aan vooraf. Christian Eriksen zette met een splijtende pass Bruno Fernandes aan het werk. Via Jado Sancho en een steekballetje van Marcus Rashford kreeg Antony in he strafschopgebied de bal voor zijn linker. Hij schoot beheerst raak in de verre hoek.

De man van 100 miljoen was uitzinnig van vreugde. Mooi was het onderonsje dat hij had na zijn treffer met Lisandro Martínez. De twee maakten deze zomer beiden de overstap van Ajax naar Manchester United.

Plaag voor de tegenstander

Martínez is in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling op Old Trafford. Erik ten Hag kan voorlopig sowieso niet meer stuk met zijn aankopen: ook Eriksen en Tyrell Malacia hebben hun draai gevonden, hoewel die laatste zondag zijn handen vol had aan Bukayo Saka.

Ten Hag hoefde niet lang na te denken of hij Antony dit weekeinde al zou opnemen in zijn basiselftal. “Hij weet hoe ik wil spelen, kent de stijl en weet wat er daarin van hem wordt verwacht. Hij kan een plaag zijn voor elke tegenstander. Met zijn snelheid en zijn dribbels.”

Antony gaf in de achtste minuut zijn visitekaartje af met een slim hakballetje op Diogo Dalot. Diens voorzet werd door Eriksen bijna afgerond. United kende een sterke openingsfase, maar werd al snel achteruit gedrukt door Arsenal. De Spaanse manager van Arsenal, Mikel Arteta, is al drie jaar werkzaam in Londen en heeft een fijn elftal gesmeed. Arsenal won zijn eerste vijf duels van dit seizoen.

Moeilijk te verslaan

Ten Hag is nog lang niet zo ver niet met zijn selectie. Manchester United krabbelt na een dramatisch begin van het seizoen langzaam op. De 2-1 zege op aartsrivaal Liverpool – twee weken geleden – heeft veel teweeggebracht. Van Southampton en Leicester City werd daarna gewonnen. Het voetbal is (nog) niet sprankelend, maar wel gepassioneerd en uiterst effectief. Ten Hag: “Als onze grondhouding goed is en we veel energie stoppen in een wedstrijd, zijn we moeilijk te verslaan.”

De coach die Ajax drie keer kampioen maakte en naar de halve finales van de Champions League loodste, heeft in Manchester nog een hoop werk te doen. De manager mocht 240 miljoen euro uitgeven aan nieuwe spelers. Waar hij Antony meteen een basisplaats toebedeelde hield Ten Hag verdedigende middenvelder Casemiro (vijfvoudig Champions Leaguewinnaar met Real Madrid) op de bank. De Braziliaan viel een kwartier voor tijd in.

Meer mogelijkheden

United verdedigde op dat moment een 3-1 voorsprong. Na de verdiende gelijkmaker van Saka, kort na rust, sloeg United twee keer keihard toe in de tegenaanval. Fernandes was de regisseur van beide counters, Rashford de even sierlijke als koelbloedige afmaker.

Arsenal was de bovenliggende partij, had de tweede helft bijna tachtig procent balbezit, maar zoals Ten Hag zei: United is met de juiste instelling moeilijk te verslaan, want er is voldoende snelheid en scorend vermogen in de ploeg. De komst van Antony heeft de mogelijkheden verder vergroot. En met vier overwinningen op rij groeit het vertrouwen bij Manchester United.

