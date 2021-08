Antony had 15 minuten nodig om te tonen waarom hij een basisplaats verdient

Een terugkerend beeld tijdens Ajax-Vitesse: linksback Maxi Wittek kan een dribbelende Antony niet in toom houden. Beeld ANP

Terwijl Antony met Jong Brazilië aan de Olympische Spelen deelnam, waar het de favorietenrol waarmaakte door goud te winnen (met een beslissende assist van Antony in de finale), ging het in Amsterdam vooral over zijn nieuwe concurrent op de rechterflank.

Maar hoeveel het de afgelopen maanden ook over Steven Berghuis is gegaan bij Ajax, tijdens zijn eerste basisplaats van het seizoen tegen Vitesse (5-0) bewees Antony dat de rechsbuitenpositie nog altijd de zijne is. In slechts een kwartier tijd maakte de jonge Braziliaan op vier fronten indruk.

Diepgang

Een Ajaxvoorhoede met Sébastien Haller in de punt en Dusan Tadic en Berguis op de flanken bevat voor eredivisiebegrippen extreem veel scorend vermogen en ervaring. Maar in de eerste drie officiële duels van het seizoen ontbrak het dit aanvalstrio duidelijk aan één ding: de snelheid om ook zonder bal voor gevaar te zorgen door diep te gaan.

En precies die kwaliteit liet Antony in de openingsfase tegen Vitesse keer op keer zien. Na welgeteld drie balcontacten bij Ajax viel de eerste dieptesprint van Antony te noteren. Dat er geen kans op deze sprint volgde, is omdat Haller de bal net niet onder controle kreeg tegen twee verdedigers.

In de openingsminuut gaat Antony meteen diep. Beeld Screenshot ESPN

De dieptesprints van Antony komen het spel van Haller zeer ten goede tegen Vitesse. De lange, sterke spits krijgt steeds meer kansen om met zijn rug in de tegenstander gedraaid ballen aan te nemen en bij zich te houden – zijn grote specialiteit – doordat Antony de Arnhemse verdediging verticaal oprekt met zijn diepgang.

De dieptesprints van Antony kwamen het spel van Haller ten goede tegen Vitesse. Beeld Screenshot ESPN

In de negende minuut zorgt Antony zelfs voor diepgang op de linkerflank. De Braziliaan herkent het juiste moment voor een tijdelijke flankwissel, wanneer Vitesserechtsback Eli Dasa te ver heeft doorgedekt naar het middenveld. Na een handigheidje van Tadic wordt Antony ook meteen gevaarlijk in de diepte op links.

Antony duikt op de linkerflank op. Beeld Screenshot ESPN

Antony lijkt het spel van concurrent Berghuis te hebben bestudeerd. Want de Oranje-international is op veel vlakken een begenadigd buitenspeler, maar diepgang biedt hij weinig. In dat opzicht heeft de jongeling een duidelijk streepje voor.

Wisselwerking met Mazraoui

Antony’s slimste dieptesprint in de openingsfase levert hem meteen een treffer op. Het binnenkant-buitenkant-spelletje met Noussair Mazraoui voert hij in de vijfde minuut perfect uit.

Omdat Mazraoui, zoals zo vaak, aan de binnenkant van het veld staat aan het begin van de aanval, staat Antony aanvankelijk juist aan de zijlijn geplakt. Immers: slechts één speler mag de buitenste zone bezet houden bij de speelstijl onder Ten Hag.

Een perfect getimede reactie op de actie van Mazraoui levert Antony de 1-0 op. Beeld Screenshot ESPN

Wanneer Mazraoui dan ook diep gaat in de buitenste zone, is het tijd voor Antony om zich aan de binnenkant van de rechterflank vrij te lopen. Dit doet de Braziliaan op een zeer subtiele manier. Met één schijnstap richting rechterzijlijn zet hij directe tegenstander Maxi Wittek op het verkeerde been: genoeg voorsprong om de Duitse linksback in de daaropvolgende sprintactie richting zestienmetergebied volledig te lozen.

Uit een verfijnd hakje van zijn flankkompaan Mazraoui schiet Antony vervolgens beheerst de openingsgoal binnen.

Dribbelacties

Vlak daarvoor heeft Antony zelf de eerste Ajaxaanval waaruit wordt gescoord al opgezet. In de vierde minuut loost hij bewaker Wittek voor het eerst in de wedstrijd met een dribbelactie, waarna de Duitser hem neerhaalt met een overtreding.

Antony piepelt Wittek in een één-op-één-situatie. Beeld Screenshot ESPN

Uiteindelijk zou Antony in de 75 minuten die hij op het veld staat vier van zulke dribbelacties proberen zondagmiddag: elk van de vier acties lukt.

Opmerkelijk genoeg wacht de technisch eveneens begaafde Berghuis na 171 eredivisieminuten bij Ajax nog altijd op zijn eerste geslaagde dribbelactie. Ook op het vlak van één-op-één een mannetje voorbijgaan biedt Antony een andere, directere smaak.

Beslissende passes

Op één vlak is de achterstand van Antony op zijn concurrent nog wél behoorlijk groot: geen rechtsbuiten op de Nederlandse velden is zo bedreven in het creëren van kansen voor ploeggenoten als Berghuis. Waar Antony vorig seizoen in 32 competitieduels 35 kansen voor ploeggenoten wist te creëren, lag Berghuis’ moyenne op dit vlak in zijn Feyenoordtijd op gemiddeld zo’n 3 gecreëerde kansen per wedstrijd.

Antony speelt Klaassen vrij in het strafschopgebied. Beeld Screenshot ESPN

Qua creatieve passing is het duel met Vitesse hoopgevend voor Antony. Voor het eerst sinds de winterstop van vorig seizoen creëert hij drie kansen voor ploeggenoten in één wedstrijd.

Bovenstaand moment uit de vijftiende minuut is daar niet een van, aangezien Davy Klaassen niet tot schieten komt uit deze situatie, maar zijn lage voorzet geblokkeerd ziet. Toch is deze pass van Antony illustratief voor zijn wedstrijd tegen de Arnhemmers: hij speelt met het vertrouwen om ook dingen te proberen die hij in jaar één nog niet volledig beheerste, zoals het vrijspelen van teamgenoten met steekpasses.

Zo gaf het eenzijdige duel met Vitesse een interessante nieuwe dimensie aan de concurrentiestrijd op Ajax’ rechterflank.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: