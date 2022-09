Antony gepresenteerd in Manchester: ‘Spelen onder Erik ten Hag bij Ajax was perfect’

Erik ten Hag en Antony in oktober 2021 bij Ajax. Beeld ANP / ANP

“Dit is een ongelooflijk moment,” zegt Antony op de website van Manchester United. De Braziliaan werd door Ajax voor 95 miljoen euro verkocht, een bedrag dat nog kan oplopen tot 100 miljoen euro. “Ik ben die in mij heeft geloofd dankbaar, vooral mijn familie, coaches en teamgenoten. Zonder hen was ik nooit bij een van de meest iconische clubs ter wereld gekomen.”

Antony is bovendien blij weer onder Ten Hag te kunnen spelen: “Dat was perfect voor mij en mijn ontwikkeling. Zijn stijl van voetballen en coachen haalt het beste in mij naar boven en ik ben heel enthousiast over wat hij me vertelde over zijn ambities en plannen in Manchester.”

De Braziliaan bedankt ook Ajax: “Mijn tijd bij Ajax was fantastisch en ik zal altijd dankbaar blijven voor het vertrouwen. Nu ben ik klaar voor de volgende uitdaging en ik kan niet wachten om Manchester United successen te brengen.”

Ook op zijn eigen Twitteraccount schrijft de aanvaller enthousiast over de overstap. ‘Het zijn dagen als deze die ons doen begrijpen dat het het allemaal waard was, dat elke droom nooit tevergeefs was!’

It's days like this that make us understand that it was all worth it, that every dream was never in vain!! Today I arrive at the biggest club in England, one of the biggest in the world and I just have to thank everyone who was part of this journey! (…) @ManUtd pic.twitter.com/2F94fPcOJd — Antony Santos (@antony00) 1 september 2022

Dynamisch spel

John Murtough, verantwoordelijk voor de voetbalzaken op Old Trafford, is verheugd met de komst van Antony. “Hij is een van de meest opwindende jonge talenten in het Europese voetbal en heeft precies het juiste profiel voor het aanvallende en dynamische spel dat Ten Hag aan het opbouwen is. We zijn vooral onder de indruk van zijn verlangen om naar Manchester United te gaan en deel uit te maken van dit langetermijnproject.”

Ajax blikt donderdagochtend na de presentatie terug op Antony’s tijd bij de club. ‘Thanks for bringing your Brasil to Amsterdam,’ is in een video te lezen. ‘Until we meet again.’