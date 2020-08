Antony en Bogarde vallen op bij eerste training van Ajax

Erik ten Hag en de ploeg tijdens de training op sportpark de Toekomst. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Levendig, aanwezig.” Zo typeert Ajaxtrainer Erik ten Hag de eerste indrukken die de peperdure (zestien miljoen euro, nog los van eventuele bonussen) Braziliaanse aankoop op hem heeft gemaakt. “Antony is een voetballer met veel potentie. Ik ben benieuwd hoe snel hij zich kan aanpassen, in een ander werelddeel, binnen een andere cultuur.”

Tijdens zijn eerste werkdag met de A-selectie ontfermt zijn landgenoot David Neres zich over Antony. Ten Hag noemt het een zegen dat Neres weer op het veld staat. Na een slepende knieblessure die hem acht maanden aan de kant hield, mag de kleine aanvaller weer (deels) met de groep meetrainen. Ten Hag: “Hij komt van ver. We doen het nog voorzichtig aan met hem, maar voor Ajax is zijn rentree heel belangrijk.”

Het zouden zomaar de twee swingende vleugelspelers van zijn elftal kunnen worden: Neres en Antony. Ten Hag wil niet op de zaken vooruitlopen. De club heeft met de Ghanees Mohammed Kudus, van het Deense FC Nordsjaelland, nóg een miljoenenaankoop gedaan. “Kudus is een multifunctionele speler, die op het middenveld en in de aanval kan opereren. Ten opzichte van Antony heeft hij als voordeel dat hij al in Europa heeft gespeeld en vloeiend Engels spreekt. Maar of Kudus en Antony meteen presteren of dat ze een tijdje nodig hebben, dat zullen we de komende weken merken.”

Dribbel

Antony geeft tijdens de training op sportpark De Toekomst in de positiespelletjes en de afsluitende partij blijk van zijn vaardige dribbel en zijn razendsnelle voetbewegingen. Winston Bogarde bekijkt het met zichtbaar genoegen. Maar als Antony een seconde te lang treuzelt, buldert de stem van de assistent over het complex. De Braziliaan kijkt even verschrikt op naar de grote Bogarde.

Kudus is er nog niet bij. De laatste administratieve details van zijn overgang naar Nederland moeten nog worden afgehandeld. Ook Dusan Tadic (medische test) en André Onana (enkelblessure) ontbreken.

Bij de ingang van sportpark De Toekomst hangt een reusachtig spandoek: ‘Onana, please one more year’. Binnen en buiten de club wordt rekening gehouden met een transfer van de keeper uit Kameroen, die zich bij Ajax in vier jaar heeft ontwikkeld tot een doelman van wereldklasse. Ten Hag: “We hopen allemaal dat André nog een jaar blijft, maar als het toch tot een transfer komt, dan zijn we met Maarten Stekelenburg voorzien van een keeper die past in het profiel van Ajax en die veel ervaring meebrengt.”

Met Kjell Scherpen beschikt Tan Hag ook nog over een jonge derde keeper. Zaterdag staat de eerste oefenwedstrijd voor Ajax op het programma: tegen RKC in de Johan Cruijff Arena.