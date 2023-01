Antoinette Rijpma-De Jong vindt kritiek op EK onterecht: ‘Waarom zou je dat schrappen?’

Antoinette Rijpma-de Jong (m), Ragne Wiklund (l) en Marijke Groenewoud (r) tijdens de prijsuitreiking van het allroundtoernooi in Hamar. Beeld VINCENT JANNINK/ANP

Hoewel ze haar ouders graag langs de schaatsbaan ziet, blijkt de aanwezigheid van de twee niet nodig om te winnen. Toen Antoinette Rijpma-de Jong na jaren tegen de winst aan te hikken in 2019 eindelijk een titel won in Collalbo, trokken pa en ma thuis een fles Berenburg open. In de coronawinter van 2021 waren haar ouders er ook al niet bij. “En nu word ik voor de derde keer Europees kampioen allround en zijn ze er weer niet bij,” zegt Rijpma-de Jong over haar toch zeer betrokken vader en moeder.

Gesteund voelde de schaatsster van Jumbo-Visma zich wel in het Vikingskipet in Hamar. De Noren juichten dan vooral voor de Noren – Rijpma-de Jong had van tevoren al aangekondigd dat het thuisvoordeel van Ragne Wiklund mee zou spelen – maar haar man en een groep vrienden waren wel meegereisd. Het was uitgerekend Wiklund die haar lachend op het door hen meegenomen spandoek wees. “Ik had het nog helemaal niet gezien. Maar toen ik zag wat er op stond, heb ik er heel erg hard moeten lachen: ‘I bet you’re slower than Antoinette’.’’

‘Nog niet klaar’

En inderdaad, op de 500 en de 1500 meter sloeg Rijpma-De Jong een slag. Op de 3000 en de 5000 meter hield ze knokkend de schade beperkt op Wiklund (uiteindelijk tweede, de eerste Noorse vrouw met een medaille op een EK allround) en Marijke Groenewoud (derde). Zo is Rijpma-de Jong de derde Nederlandse vrouw met drie opeenvolgende Europese allroundtitels. Alleen Atje Keulen-Deelstra (1972, 1973, 1974) en Ireen Wüst (2013, 2014 en 2015) gingen haar voor. Twee fantastische schaatssters, zegt Rijpma-de Jong, geconfronteerd met de statistiek. “Daar mag ik trots op zijn, dat ik daar nu ook bij hoor.”

Al heeft zij uiteraard nog geen wereldtitel op de klassieke vierkamp. “Tuurlijk, als ik later gestopt ben, mag ik met veel plezier terugkijken op deze prestatie, maar ik ben nog niet klaar.” Zij, perfectionistisch en veeleisend, wil altijd meer. “Maar een titel als deze binnenhalen, is niet iets wat je zomaar even doet. Daarom moet ik er zeker ook van genieten.”

Kritiek op EK

Rond de EK allround en sprint, in de breedte zwak bezet, klonk veel kritiek. Deze schaatswinter voelt voor velen als een lange wacht tot de WK afstanden. Maar Rijpma-de Jong brengt een tegengeluid. Zij hoopt dat de EK allround juist altijd blijft bestaan. “Een WK is natuurlijk het mooiste, maar het EK heeft een heel lange geschiedenis. Natuurlijk is er minder concurrentie, maar de nummers 1, 2 en 3 zaten best dicht bij elkaar. Dus onderling hebben we er voor de podiumplekken een heel mooie race van kunnen maken. Ik denk dat het publiek ook heel mooie races heeft gezien en dat het ook nog echt spannend werd. Waarom zou je dat schrappen?”

Bij haar stond dit toernooi al in de zomer ‘aardig bovenaan’ haar lijstje. “Dit was echt een doel.” Dat de EK allround in Hamar werden gehouden, was een extra drijfveer. In 2020 en 2022 kwam ze niet verder dan brons op de WK allround. “Ook omdat dit een land is waar het allrounden groot is. En omdat het de afgelopen twee keer hier niet gelukt is bij de WK allround. Daarom wilde ik het hier nu heel graag wel laten zien.”

Eindelijk weer lekker trainen

Zo machtig als ze zich voelde, anderhalve week geleden bij haar overtuigende winst op de NK allround, reed ze niet in Noorwegen. Maar ze won wel. “Het is mij niet makkelijk gemaakt en dat maakt het misschien nog wel specialer. Het moest even landen, maar ik ben heel blij met deze Europese titel.”

De twee kort op elkaar volgende toernooien hebben er ingehakt. Daarom kijkt ze uit naar het trainingskamp met de ploeg in Collalbo. “Twee dagen na het NK gingen mijn gedachten alweer naar dit EK. Wedstrijd op wedstrijd, jezelf tot het uiterste drijven, dat is mentaal zo zwaar. Nu ga ik hier langer van proberen te genieten. Eindelijk weer even lekker trainen. Dat vind ik wel fijn.”