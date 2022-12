Antoinette Rijpma-de Jong steeds sneller op 1500 meter: ‘Hier kan ik mijn energie in kwijt’

Antoinette Rijpma-de Jong tijdens de 1500m in Calgary. Beeld ANP / EPA

Er waren jaren dat Antoinette Rijpma-de Jong, toen nog Antoinette de Jong, de 1500 meter een rotafstand vond. Maar gaandeweg leerde de wereldkampioen op de 3000 meter en Europees kampioen allround van 2021 de schaatsmijl steeds beter begrijpen. Dat bleek vorig jaar al en dit jaar zet de 27-jarige schaatster die opmars door. Met 1.52,70 tijdens de wereldbekerwedstrijd in Calgary moest ze zaterdag alleen Miho Takagi voorlaten (1.52,08).

“Ik kom steeds dichterbij,” zei Rijpma-De Jong bij de NOS. “Ik vind deze afstand nu heel erg leuk. Hier kan ik mijn energie in kwijt. Niet behouden, gewoon gaan. Daar is wel een stukje lef voor nodig.”

Toen Rijpma-De Jong vorige maand in Heerenveen Takagi versloeg, volgde ook al een voorzichtige liefdesverklaring aan de 1500 meter. “Ik vind het nu gewoon écht mooi. Het heeft moeten groeien, maar nu voel ik me sterk en heb ik er steeds heel veel zin in. Het zijn niet meer van die gevechten tegen mezelf, waarna ik negen van de tien keer na afloop vond dat het slecht was gegaan. Het is iets waarin ik echt beter ben geworden en er zit nog veel ruimte in.”

Maatje te groot

Probleem blijft Takagi. Zij is vooralsnog een maatje te groot en een klasse apart, zeker na het afscheid van Ireen Wüst, in februari nog de olympisch kampioen. Rijpma-De Jong, van nature een allroundster en zeker geen 1500 meterspecialist, pakte daar brons. Nu, in Calgary, gleed de Japanse met haar machtige slagen naar alweer haar zestiende wereldbekerzege op de 1500 meter. Terwijl ook zij van alle afstanden snoept – ze werd al wereldkampioen allround én sprint. Trekt het gas open op de 500 meter en is intussen bezig om haar 5000 metertijd aan te scherpen.

Dat laatste vooral omdat haar coach Johan de Wit zijn alleskunner een velletje papier voor de neus schoof met daarop de zogenaamde Adelskalender – de ranglijst aller tijden op basis van de tijden op de 500, 1500, 3000 en 5000 meter. Dat klassement doet er eigenlijk alleen toe voor insiders en puristen, maar De Wit en de inmiddels ook enthousiast geworden Takagi zouden het prachtig vinden als het lukt de Canadese Cindy Klassen – wereldkampioen allround in 2003 en 2006, 6 olympische medailles) van de troon te stoten.

Rijpma-De Jong zal een manier moeten vinden om aan het begin van de 1500 meter iets meer richting de snelheid van Takagi te kruipen. Hoe harder de start en het eerste rondje, hoe meer snelheid ze meeneemt naar het tweede en derde.

Jutta Leerdam

Dit seizoen sloot Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma aan. Grote naam en topsprintster. Dat biedt mogelijkheden voor teamgenoot Rijpma-De Jong, zou je zeggen. Toch trainen de twee zelden samen, vertelde ze laatst in Thialf. “Nee, ik train puur allround. Dus echt de langere duur en vrij weinig op de kortere afstanden. Ik wil wel heel graag met haar en de sprintsters trainen, maar dat zou ten koste gaan van mijn 3000 meter. Het is nog een discussie-puntje.”

Ze stapte al op haar coach af. “Dan zeg ik: ‘Jac, zullen we iets meer op de 1500 meter trainen?’ Maar dan komt hij met het argument van de 3000 en vraagt hij of het handig is. Want als je het ene doet, lever je op het andere vlak in.”

Wellicht is een rigoureuze verandering ook niet nodig. Met de huidige manier van werken wordt Rijpma-De Jong ook sneller op de 1000 en 1500 meter. Wel geeft ze aan dat ze in trainingen meestal zelf voor de snelheid moet zorgen en geen snellere sparringpartner heeft om door mee te worden gezogen. “Misschien moet ik op een gegeven moment een keuze maken, maar voor nu vind ik het allrounden nog veel te mooi. Ook in de breedte wil ik mezelf nog verbeteren.”

En vaker achter de allroundmannen aan? Ook daar hebben Rijpma-De Jong en Orie al aan gedacht. “Maar ik moet ook doseren. Ik wil al heel veel van mezelf, vraag al heel veel van mijn lichaam, ik kan niet alleen hard, hard, hard. Maar inderdaad, ik vraag me vaak af hoe we ervoor kunnen zorgen dat mijn 1500 meter nóg beter gaat.”

Nuis wint, Roest en Schouten verslagen

De lef die nodig is voor een goede 1500 meter had Kjeld Nuis zeker op vrijdag, de eerste dag van het wereldbekerweekeinde in Calgary. Met 1.42,60 reed hij naar zijn elfde wereldbekerzege op de 1500 meter – evenveel als bondscoach Rintje Ritsma.

Lastige omstandigheden maakten een recordtijd onmogelijk. Het weerhield Nuis er niet van zichzelf van de start pijn te doen: hij vloog erin, zonder zijn techniek te vergeten. Nuis versloeg het Amerikaanse talent Jordan Stolz in een direct duel. Thomas Krol werd derde, Patrick Roest zesde.

Voor laatstgenoemde was het een dag later ook al geen feest. Op de 10.000 meter moest hij de overwinning aan Davide Ghiotto laten. Met 12.51,50 was hij meer dan 6 seconden trager dan de Italiaan. Beau Snellink werd derde. Allen konden ze bij lange na niet tippen aan de tijd van Ted-Jan Bloemen. Alleen reed de schaatscanadees zijn indrukwekkende 12.33,75 in de B-groep. In goede vorm en getergd door zijn twee valse starts en bijbehorende diskwalificatie een week eerder op de 5000 meter reed hij tot twee ronden voor het einde onder het wereldrecord van Nils van der Poel. Maar waar de inmiddels gestopte Zweed bij zijn recordtijd in 2021 kon versnellen, kreeg Bloemen het in het slot toch te zwaar.

Een vergelijkbaar verhaal bracht de 5000 meter bij de vrouwen voort. Daar won Irene Schouten met 6.48,06 ruim van Ragne Wiklund (6.52,86) en Ivanie Blondin (6.54,81), maar de snelste van de vrijdagavond was Sanne in ’t Hof in de B-groep. Zij kwam tot een tijd van 6.47,28, maar mocht niet het podium op voor een wereldbekermedaille. Om daarop aanspraak te maken, moet je immers tot de A-groep behoren.