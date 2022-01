Antoinette de Jong: ‘Als alles goed valt, is alles mogelijk’

Antoinette de Jong en Ireen Wüst tijdens de 1500 meter voor vrouwen op de tweede dag van de ISU EK Afstanden in Thialf, 8 Januari 2022 in Heerenveen. Beeld ANP

Eerst hing Antoinette de Jong de gouden medaille om de hals bij haar ploegmaatjes Ireen Wüst en Irene Schouten. Nu staat ze te stralen in de gangen van Thialf. Na het meer dan geslaagde OKT, waardoor De Jong (26) op vier onderdelen mag strijden voor de medailles in Peking, trok ze de uitstekende vorm van deze winter door op de EK afstanden. Elke dag was het raak. Vrijdag reed ze naar het zilver op de 3000 meter, zaterdag volgde goud op de 1500 meter en op de slotdag goud op de ploegenachtervolging met Wüst en Schouten. Zij vormen ook het Nederlandse team in Peking.

Uitstekende winter

“Ik ben heel kritisch op mezelf, maar ik geniet nu ook,” zegt De Jong. “Ik sta er steeds vaker bij stil dat het deze winter goed gaat. Dat het best bijzonder is dat ik hier twee Europese titels pak. En dat het ook best bijzonder is dat ik nu al naar mijn derde Winterspelen ga.”

Vier jaar na het zilver en brons in Pyeongchang, op de ploegenachtervolging en de 3000 meter, is ze bezig aan een uitstekende winter.

In Peking kan iets moois gebeuren. Vooral op de 1500 meter, de afstand die ze hier in Thialf wint. “Ik ben dit seizoen sneller geworden. Als alles goed valt, is alles mogelijk. En ik wil goud, dat is het enige wat nog ontbreekt.”