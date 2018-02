Antisemitische leuzen en vuurwerk bij AFC-wedstrijd

Het bestuur van Rijnsburgse Boys laat weten met afschuw kennis te hebben genomen van de berichtgeving dat supporters kwetsende spreekkoren zouden hebben geroepen. "Ik ben flabbergasted. Iedereen die onze club kent, begrijpt dat dit in het geheel niet thuishoort binnen onze vereniging," aldus voorzitter Ad Hendriksen.



"De waarden en normen die wij in Rijnsburg gewoon zijn, staan haaks op het gebeuren gisteren in Amsterdam en wij veroordelen deze acties dan ook en maken onze excuses aan AFC."



Daarmee is voor Hendriksen de kous nog niet af. De komende dagen wordt onderzocht wat er precies is gebeurd qua spreekkoren en vuurwerk. Hendriksen sluit straffen niet uit. "We zullen passende maatregelen nemen tegen de mensen die de club in diskrediet hebben gebracht." De wedstrijd tussen AFC en Rijnsburgse Boys eindigde overigens in 1-1.