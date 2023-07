Annemiek van Vleuten berust na onttroning in haar laatste Tour de France: ‘Ik kan mezelf weinig verwijten’

Annemiek van Vleuten komt uitgeput als twaalfde over de finish na de tijdrit van zondag. Beeld AFP

Op zondagavond schuift Annemiek van Vleuten toch maar aan voor een diner met haar Movistar-ploeggenoten. Blijven sippen vindt ze niet gepast. Aan haar team, dat twee ritzeges aan de Tour Femmes overhoudt, heeft het niet gelegen. Op hun beurt hebben haar ploeggenotes en stafleden Van Vleuten eerder op de dag al onthaald in de finishstraat.

Er wordt gescandeerd. In de Rue de Liège klinkt het ‘Annemiek, Annemiek, Annemiek!’ Movistar laat de wereldkampioene en Tourwinnares van een jaar eerder niet zomaar vallen. “Dat is hartstikke mooi en top,” zegt Van Vleuten emotioneel.

Hun kopvrouw is in de afsluitende tijdrit van 22,6 kilometer rondom Pau zelfs haar podiumplaats kwijtgeraakt, omdat ze zelf is tegengevallen en Lotte Kopecky ondertussen veel indruk heeft gemaakt en van plaats 4 naar 2 is gestegen. “Ik zag het wel een beetje aankomen,” zegt Van Vleuten. “Ik heb er nog voor gestreden en alles gegeven, maar ik trapte lagere wattages dan normaal. Ik voelde tijdens de tijdrit al dat een podiumplaats niet zou lukken.”

Al overklast

In het stroeve voorjaar werd ze al overklast door Vollering. Wel won Van Vleuten de Vuelta en later ook de Giro, de zege die de hoop voedde op een intens en spannend duel. In haar afscheidsjaar sprak Van Vleuten naast haar sportieve doelen bovendien meermaals de wens uit om koersen bewuster mee te maken, meer om haar heen te kijken. In haar laatste Tour is daar niet bijster veel van terechtgekomen.

“Bij de Tour kun je weinig om je heen te kijken. Het is één grote stressbende. In de Giro heb ik meer kunnen genieten. Meer kunnen koersen en alles in me opgenomen. Hier was het op zaterdag aanhaken en pijn lijden zonder beloning. Heel veel vechten is leuker als je wordt beloond. Ik heb de eerste editie gewonnen, dus wat dat betreft houdt de Tour de France een goede plek in mijn hart.”

Zes dagen lang ging ze de strijd aan met Demi Vollering, maar in de laatste twee dagen vloeide de kracht uit haar benen. Op de Tourmalet en in de tijdrit haalde ze haar niveau niet, zegt ze. “Het is jammer van die laatste twee dagen. Ik ging optimaal voorbereid deze ronde in, maar presteerde uiteindelijk ondermaats. Dan kun je maar beter ook echt ondermaats presteren, want dan heb je iets onder de leden. Al weet ik niet wat het is.”

Realist

Ondanks haar mindere gevoel, was het de vraag of haar missie anders wel was gelukt. Tot rit zeven bleven de twee in evenwicht en aan elkaar gewaagd. Maar in de allesbeslissende etappe was het duidelijk. Vollering is Van Vleuten voorbijgestreefd. Al zo vaak sloeg ze hard terug na tegenslag. Het omdenken heeft ze inmiddels tot kunst verheven. Maar nu toonde Van Vleuten zich ook een realist. De afsluitende tijdrit moest nog worden verreden, maar zo’n 22 uur eerder legde ze zich boven op de Tourmalet al neer bij de nederlaag. Ondanks de forse teleurstelling lukte het haar een minuut na haar finish op een waardige manier te spreken over de rit.

Op de Tourmalet zei ze, berustend: “Ik had geen topdag. Maar ook als ik een topdag had gehad, was Demi misschien wel de beste geweest. Zij was vandaag van een ander niveau, dus ik moet zeggen: gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Ik kan mezelf weinig verwijten. Ik zal teleurgesteld gaan slapen, want ik stond hier aan de start om te winnen. Maar ik kan wel vrede hebben met de manier waarop. Ik heb niet zitten slapen in ritten en zo op een slordige manier tijd verloren. Nee, ik heb er alles aan gedaan om hier goed in vorm te zijn. Misschien had ik nog niet moeten aanvallen op de Aspin, maar ik denk niet dat ik op een andere manier wel had gewonnen.”

Op de WK in Glasgow komen ze elkaar weer tegen, Van Vleuten en Vollering. In de wegrit op zondag 13 augustus wordt van hen verwacht dat ze het Nederlandse belang dienen en dat er geen strijd ontstaat. Het lijkt logischer dat Van Vleuten afscheid wil nemen in een wedstrijd met haar Movistar-team, Na de finish in Pau wil ze daarover nog niets loslaten. Wel zegt ze: “In Glasgow kan ik in elk geval nummer 1 opspelden, dat zal sowieso heel mooi zijn.”