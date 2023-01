Anish Giri eindelijk de beste in Wijk aan Zee op ‘Wimbledon van het schaken’

Anish Giri tijdens de laatste speelronde van het Tata Steel Masters schaaktoernooi. Beeld jeroen jumelet / ANP

Een obsessie was het niet, zei Giri iedere keer als hij er naar gevraagd werd. Zolang hij zich zou richten op zijn spel, zou de winst heus wel een keer komen. En toch: Giri was al zo vaak dicht bij de eindoverwinning geweest in het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee, en iedere keer ging dan toch nog mis. In 2018 eindigde hij gedeeld eerste en verloor in een tie-break (een serie korte partijen) van wereldkampioen Magnus Carlsen. Drie jaar later overkwam Giri hetzelfde tegen landgenoot Jorden van Foreest, waarbij beiden nog een paar seconden op de klok hadden en de stukken letterlijk over het bord vlogen.

Reeks vluggertjes

Zondag was het dan eindelijk zover: voor het eerst in zijn carrière won de 28-jarige Nederlander het ‘Wimbledon van de schaaksport,’ zoals het Tata Steel schaaktoernooi ook wel genoemd werd. Twee weken lang speelde Giri uitstekend schaak, hij bleef ongeslagen en versloeg de mondiale nummer 1, Magnus Carlsen, en nummer 2, Liren Ding. Maar het hele toernooi moest hij de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov voor zich dulden. Die trof in de laatste ronde Van Foreest, die een dag eerder nog remise had gemaakt tegen Giri.

Giri won zondag zijn partij na een blunder van de de Roemeen Richard Rapport, en was vanaf dat moment afhankelijk van wat er op het andere bord gebeurde. In het interview na zijn partij zei Giri dat hij eigenlijk, mocht het opnieuw tot een tie-break komen, van plan was om dan de overwinning maar te schenken aan Abdoesattorov: Giri vindt zo’n reeks vluggertjes een blamage voor de sport. “Maar omdat mijn zoon vandaag is komen kijken ga ik het toch doen, als het nodig is.”

Het bleek niet nodig: Van Foreest versloeg met de zwarte stukken Abdoesattorov, na een ragfijn eindspel, en loste daarmee een ereschuld af aan zijn landgenoot. De toernooiwinst is de grootste triomf in de loopbaan van Giri, die hierdoor stijgt naar de vijfde plek op de wereldranglijst.

‘Allemaal willekeurig’

Giri reageerde, direct nadat gebleken was dat hij de eindoverwinnaar is, zoals hij al die jaren reageerde als hij vragen kreeg over de eindwinst: stoïcijns. “Ik ben heel blij, maar ik voel niet veel bijzonders. (...) Nee, dit voelt niet als de mooiste dag van mijn leven, mijn emoties richt ik op wat ik op het bord presteer, de rest is allemaal willekeurig.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: