Andries Jonker geeft Oranje plezier en vertrouwen: ‘Ik zou vaker dit soort coaches willen’

Andries Jonker na de overwinning op Portugal met onder anderen aanvoerder Sherida Spitse (r). Beeld Getty

Andries Jonker was als assistent van Louis van Gaal actief bij FC Barcelona en Bayern München, was de eindverantwoordelijke bij onder meer VfL Wolfsburg en werkte als hoofd jeugdopleiding bij Arsenal. Voor vrouwenvoetbal had hij altijd al een zwak. In 2001 was hij eventjes interim-bondscoach bij de vrouwen en nu, ruim twintig jaar verder, zorgt hij voor een opleving van het Nederlandse team. Na een periode zonder spelvreugde en vertrouwen is er weer het gevoel dat Oranje de wereldtop kan bestormen.

Ja, Mark Parsons was ook ‘een lieve man’, stellen de speelsters. Toch bleek het een ongelukkige aanstelling, erkende ook KNVB-directeur Jan-Dirk van der Zee. Hoe anders is dat nu met Jonker. Wie benieuwd is naar zijn band met de speelsters hoeft na het laatste fluitsignaal alleen maar even kort te observeren: een omhelzing hier, een dolletje daar of gewoon een simpel schouderklopje. Jonker als trotse vader tussen zijn kroost.

Symbolisch was ook de wissel van Daniëlle van de Donk, vlak nadat ze door haar gele kaart tegen Zuid-Afrika een schorsing had opgelopen voor de kwartfinale van aanstaande vrijdag (03.00 uur Nederlandse tijd) tegen Spanje. Een dikke knuffel en troostende woorden van Jonker volgden voor een ontroostbare Van de Donk.

Jonker troost Daniëlle van de Donk na haar wissel. Een gele kaart tegen Zuid-Afrika kost haar de kwartfinale van het WK. Beeld AFP

Zorgzaam en betrokken, zo wordt Jonker beschreven. Het best omschreven door Kika van Es. Ze ging eerder dit jaar na een miskraam door een loodzware periode, maar werd door Jonker toch bij de voorselectie van het WK gehaald. “Hij is altijd eerlijk en respectvol naar mij geweest. Hij is gewoon een fijne man die vaak vraagt hoe het met je gaat. Hij is een mensenmens. En hij doet dat niet alleen bij mij. Als je als trainer iemand speciaal kan laten voelen, dan dwing je respect af en doen deze meiden alles voor je. Hij is duidelijk, er valt niet buiten de lijntjes te kleuren.’’

Daar is het toverwoord weer: duidelijkheid. Het is het eerste woord dat bij elke speelster van de tong rolt als er wordt gevraagd naar de grootste ontwikkeling onder Jonker. “Hij komt uit het mannenvoetbal en is daardoor héél direct. Mijn vader is precies hetzelfde, dus ik ben er gelukkig al aan gewend. Sarina (Wiegman, red.) was ook heel direct, maar nog wel iets liever,” zegt Van de Donk, die ziet dat de Nederlandse stijl terug is. “Tactisch, de beelden, de analyses: dat is heel prettig. We misten duidelijkheid. Bij Andries is het heel simpel: als verdediger moet je verdedigen. Helemaal terug naar de basis.’’

Wingbacks

Tactisch overtuigde Jonker zijn speelsters van het 3-5-2-systeem met aanvallers Victoria Pelova en Esmee Brugts als wingbacks. “Wat een vondst,”, zei Lieke Martens daarover. “Ik vind dit leuker dan als halve linksback spelen. Ik kom weer in mijn kracht. Dit is hoe ik wil spelen, zodat ik ook belangrijker kan zijn. De coach geeft houvast en vertrouwen, ik houd ervan om positiespel te spelen.”

Positiespel en aanvallend voetbal, dat is volgens Jonker inderdaad hét recept om dit Nederlands elftal te laten presteren. “We blijven Nederlanders, hè,” zei Jonker al lachend toen hij gepresenteerd werd als bondscoach. Inmiddels ziet hij hoe hij zijn gelijk krijgt: “Als we aanvallen zijn we top. Als we verdedigen zijn we helemaal niet zo goed, hoor.”

Jonker en zijn speelsters tijdens een training in Wellington. Beeld Getty

Wie zoekt naar het geheime recept van Jonker heeft dus niet veel ingrediënten nodig. Duidelijkheid, poppetjes op de goede plek zetten en speelsters in hun kracht laten voetballen. Mooi voorbeeld is Dominique Janssen, onder Parsons linksback, nu een van de uitblinkers als centrale verdediger. “We spraken met elkaar en hij zei meteen dat hij me als een centrale verdediger zag. Daar waren we het snel over eens,” zegt Janssen over de eerste ontmoeting met Jonker.

Al bij die eerste ontmoeting met de speelsters begon Jonker met het scheppen van vertrouwen. Ook tóén zei Jonker tegen zijn speelsters: ‘Wij kunnen van iedereen winnen’. “Toen keek iedereen me nog aan met de blik: die is niet goed,” zegt Jonker lachend.

Niets aan de hand

Inmiddels heeft de coach iedereen mee. “Ik heb nog voor mijn allereerste wedstrijd tegen Schotland beelden laten zien van de wedstrijden tegen Engeland (5-1 nederlaag) en de EK-wedstrijd tegen Frankrijk (1-0 nederlaag). Daarin hadden ze óók uitstekende fases. Ik zei: ‘Zie ik dit verkeerd of zijn jullie dit?’ Ja, dat waren zij zelf. Nou, dan gaan we dit oppakken en ervoor zorgen dat jullie dit 90 minuten kunnen. Er is niets aan de hand: jullie zijn nog steeds hartstikke goed.”

Speelsters geloven daar nu zelf ook weer in. Het is vermoedelijk de belangrijkste winst die Jonker boekte: voetbal spelen waar zowel speelsters als televisiekijkers vrolijk van worden. Natuurlijk, de resultaten helpen vooralsnog ook mee, maar Martens zei het al: “Ik denk dat het veel leuker is om naar te kijken dan vier jaar geleden.” Niet voor niets zetten 668.000 Nederlanders hun wekker voor de achtste finale (in de nacht van zaterdag op zondag om 04.00 uur) tegen Zuid-Afrika.

Het contract van Jonker loopt nog tot en met het EK 2025 in Zwitserland. Een gegeven dat bij aanvoerder Sherida Spitse het vertrouwen geeft dat Oranje spoedig weer een prijs pakt. Is het niet de wereldtitel in Australië en Nieuw-Zeeland, dan wel de Europese titel in Zwitserland. “Ik wou dat ik meer van dit soort coaches had gehad waarbij we écht hard moeten trainen, écht moeten sprinten, écht terug moeten rennen om te verdedigen. Andries wil dat je persoonlijke records haalt op de training. Als topsporter heb ik dat gemist. Ben je tevreden? Dan vraagt hij nog tien procent meer. Iedereen is hetzelfde: of je nou 200 interlands hebt of één interland. We zijn een stuk fitter en kunnen daardoor het spel spelen wat hij wil spelen. Dus ja, vertrouwen in een prijs de komende jaren? Absoluut.”