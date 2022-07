Andre Onana hoeft geen basisplek te verwachten bij Inter na duidelijke boodschap van de coach

De 26-jarige Onana keepte nog een aantal wedstrijden voor Ajax nadat zijn schorsing voorbij was, maar een groot succes was dat niet. Beeld ANP

Het waren bewogen jaren voor Onana. In 2021 liep hij een schorsing op vanwege een positieve dopingtest eind 2020. Omdat het contract van de doelman deze zomer afliep, wilde Ajax zijn contract graag verlengen om nog een transfersom aan de international van Kameroen over te houden, maar daar werkte Onana niet aan mee. Hij besloot tot een transfervrije overstap naar Internazionale. Daar werd de doelman deze week gepresenteerd.

Coach Simone Inzaghi heeft echter direct duidelijk gemaakt wie de eerste doelman is in Milaan volgend seizoen. “Qua hiërarchie zal Samir Handanovic onze eerste keeper zijn. Dat verdient hij door het afgelopen seizoen dat hij heeft gehad,” aldus Inzaghi.

De 37-jarige Sloveense doelman verlengde vorig seizoen bovendien nog zijn contract, waardoor hij tot medio 2023 vastligt bij Inter. “We weten allemaal de waarde van Onana. Hij is een jonge keeper, onze keeper voor de toekomst. Hij zal zijn kansen krijgen om zich dit seizoen al te laten zien bij Inter,” voegt de Inter-coach daaraan toe.

De 26-jarige Onana keepte nog een aantal wedstrijden voor Ajax nadat zijn schorsing voorbij was, maar een groot succes was dat niet. Hij kreeg tien goals om zijn oren in zes eredivisiewedstrijden en de keeper uit Kameroen stond ook onder de lat toen Ajax uit de Champions League werd gekegeld door Benfica. Na zijn zoveelste flater tegen Sparta Rotterdam reageerde Onana op de fluitconcerten en de kritiek die hij kreeg: “Het boeit me geen zak.” In de bekerfinale tegen PSV werd hij gepasseerd door Erik ten Hag.