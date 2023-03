Anass Salah-Eddine begint weer op te vallen: hij is beter dan Owen Wijndal

Beeld Artur Krynicki

Een 8+ voor Anass Salah-Eddine

Verbazingwekkend is het dat Salah-Eddine pas als invaller bij de selectie van Jong Oranje is gehaald. Hij begint weer op te vallen, nu als middenvelder. Ooit zat ik in een taxi waarvan de chauffeur me vertelde dat zijn zoon goed kon voetballen. Hij speelde op dat moment een toernooi met Oranje O15. Zijn club was AZ, maar als het aan de vader lag zou dat niet lang meer duren. De aanbieding was matig. Ajax bood meer. Sindsdien volg ik Anass, niet op de voet, maar wel zodanig dat ik zijn zwakke punten ken. Ooit zag ik hem ‘uit’ spelen bij AZ met Ajax O19. Hij (toen 17) stond centraal achterin. Bij rust was het 3-1 voor AZ. In de tweede helft stond alles weer normaal en kwam Ajax terug tot 3-3. Linksback is Anass’ positie. Hij is beter dan Wijndal.

Anass Salah Eddine heeft een contract bij Ajax maar is verhuurd aan FC Twente. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

