Amsterdamse volleybalsters na 50 jaar weer in Eredivisie

De promotie is het gevolgd van het weigeren van Nering Bögel VC Weert door de bond. Volgens het persbericht van Nevobo hield de club uit Weert zich niet aan toegezegde afspraken en werden deadlines meerdere malen overschreden.



De bond vroeg OBEG Donitas, de nummer twee van het tweede niveau het afgelopen seizoen, om toe te treden tot de Eredivisie. Donitas weigerde waardoor de Amsterdammers van Pharmafilter US de onverwachte mogelijkheid om te promoveren kregen.



De licentie werd met succes aangevraagd. Nevobo prijst het snelle handelen van Pharmafilter US. Nu moet in het nieuwe seizoen worden opgebokst tegen de beste volleybalteams van Nederland.



Geloof

"Het zal een spannende reis worden voor deze groep dames,'' zegt hoofdcoach Frank van Rooijen. "Op een enkeling na heeft niemand eredivisie-ervaring. Ik geloof echter in de potentie van de groep. Dat geloof is ook aanwezig bij onze belangrijkste sponsoren."



De eerste thuiswedstrijd wordt waarschijnlijk op 6 oktober gespeeld tegen de regerend landskampioen Sliedrecht Sport. Thuiswedstrijden worden gespeeld in de sporthal Amstelcampus.