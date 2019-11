Amsterdamse topatlete moet vrezen voor lange celstraf

Madiea G. Beeld EPA

De aanklacht tegen de 27-jarige Amsterdamse is niet mals. De Duitse douane trof op 18 juni bij een routinecontrole aan een grensovergang bij het Duitse Elten vele kilo’s harddrugs aan in de kofferbak van haar auto. Het betrof ruim 13 kilo crystal meth en 43 kilo xtc met een geschatte straatwaarde van 2 miljoen euro. Ze had ook nog eens 12.000 euro cash bij zich. Op de smokkel van dergelijke hoeveelheden harddrugs staat in Duitsland een gevangenisstraf van tussen de 2 en 15 jaar.

Een lange celstraf betekent het einde van de topsportcarrière van G., die sinds haar aanhouding vastzit en daardoor onder meer de wereldkampioenschappen atletiek in Doha miste. G. behoort al enkele jaren tot de Nederlandse top op de sprintnummers. Ze was gedreven en trainde hard. G. veroverde nationale titels op 100 en 400 meter en is met haar persoonlijk record van 51,12 de op een na snelste Nederlandse ooit op de 400. Alleen Lisanne de Witte heeft harder gelopen. G. stond bij de EK van Berlijn in 2018 nog in de finale van de 400 meter.

Nederlandse estafetteploeg

De Amsterdamse was ook een belangrijke schakel in de Nederlandse estafetteploeg. Ze maakte deel uit van het team dat meedeed aan de Olympische Spelen van Rio op de 4x400 meter. Ze was er in mei van dit jaar ook bij toen het team zich op de 4x400 meter plaatste voor de WK in Doha.

De Atletiekunie hoorde pas van de zaak toen G. al ruim een maand vastzat. Het lukte de bond niet in contact met haar te komen. Haar familie wees hulp af. Omdat G. niet meer meetrainde met de estafetteploeg, viel ze automatisch weg uit het team.

Sinds haar aanhouding is er nauwelijks iets naar buiten gekomen over motieven of andere achtergronden in de spraakmakende drugszaak. Alleen bekend is dat G. van advocaat is veranderd. Ze wordt nu bijgestaan door advocaat Norman Werner uit Oberhausen.