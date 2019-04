Amsterdamse 'Shaq' gaat voor Amerikaans succes

Op de campus van Rutgers University in Piscataway, New Jersey, is Shaquille Doorson (25) een bekende verschijning. "Hey Shaq!" klinkt het als weer een medestudent hem herkent. Met zijn 2,13 meter is de aanvoerder van de Scarlet Knights, het basketbalteam van de universiteit, moeilijk te missen.



Sloffend over het universiteitsterrein, gehuld in een grijs joggingpak, vertelt de Amsterdammer hoe groot de academische instelling is: ruim 60.