Amsterdamse honkballer Prins (19) stapt over naar Seattle Mariners: ‘Dit is al jaren mijn droom’

Pitcher Connor Prins verruilt de Amsterdamse Pirates voor de Amerikaanse Seattle Mariners. 'Dit is al jaren mijn droom' Beeld Privebeeld

Dat het snel kan gaan in de Amerikaanse honkbalwereld blijkt tijdens het gesprek met Prins. Geeft hij in eerste instantie aan dat hij waarschijnlijk begin maart vertrekt, krijgt hij even later te horen dat het toch eind deze week wordt. “Vrijdag op z’n laatst, morgen krijg ik de vluchtinformatie,” zegt Prins.

Prins gaat wonen in de Amerikaanse staat Arizona en begint in mei aan het nieuwe seizoen van de Rookie League. Uiteindelijk wil hij voor Seattle Mariners uitkomen in de Major League Baseball (MLB), maar eerst moet iedere speler via vier jeugdcompetities opklimmen. De Rookie League is de eerste van die jeugdcompetities en speelt zich af in Arizona en Florida.

Enige Europeaan

Het had niet veel gescheeld of Prins had al bijna een halfjaar gespeeld voor een collegeteam in Texas. In augustus, vier dagen voordat hij naar het zuiden van de VS zou vertrekken, benaderde een scout van de Mariners hem. Prins: “Oud-baseballer Gilmore Lampe had een filmpje met beelden van mij laten zien aan de scouting van de Mariners. De scout is mij komen bekijken en deed een aanbieding.” Na een middag lang overleggen met zijn ouders en de scout was Prins eruit en sloot hij een mondelinge overeenkomst.

Maandag zette hij eindelijk zijn krabbel onder een contract. “Ik ben de enige Europese speler die onder contract staat bij de Mariners. Over het algemeen ligt de focus bij scouting meer op de VS, de Antillen en de Dominicaanse Republiek. Er zijn wel meer Nederlandse jongens die de overstap maken naar andere teams in Amerika en dat is natuurlijk prachtig voor het Nederlandse honkbal,” aldus Prins.

Op basis waarvan besloot de scouting van de Mariners dan dat Prins het Europese talent was dat ze niet konden laten lopen? Lachend vertelt Prins: “Ik heb begrepen dat ze erg enthousiast zijn over mijn atletisch vermogen en veel potentie zien in mijn lichamelijke ontwikkeling. Ik haal de snelheid in mijn spel nu vooral uit techniek, maar ik ben een behoorlijk lichtgewicht. Als ik spiermassa kan aanmaken, gaat de snelheid van mijn worpen alleen maar omhoog.”

Keiharde werker

Robin van Doornspeek, die Prins bij het Talent TeamNL de afgelopen jaren begeleidde, gunt het zijn voormalig pupil van harte. “Connor is een van de grootste talenten van Nederland en ook nog eens een keiharde werker. Bij het Talent Team trainde hij twee tot drie jaar lang zo’n negen keer per week, daarnaast moest hij ook gewoon naar school.”

“Als je de Antillen meetelt, spelen er best wat Nederlandse jongens in Amerika, maar het is echt een flinke prestatie. Er is zoveel competitie vanuit de VS, de Dominicaanse Republiek en Japan, dat je als Europese speler echt moet uitblinken om gescout te worden.”

Toch weet van Doornspeek ook dat er een flinke dosis geluk bij zal komen kijken. “Ik verwacht dat de Mariners Connor rond zijn 23ste in de MLB willen laten uitkomen. Tot die tijd zal hij zich moeten ontwikkelen, maar ook veel geluk hebben met blessures.”

Voordat hij kan gaan denken aan het grote doel, de MLB, moet Prins dus nog vier jeugdcompetities overleven. Dat dit een behoorlijke uitdaging gaat zijn, kreeg Prins al te horen van oud-teamgenoten. “Ik heb samengespeeld met best wat jongens die het hebben geschopt tot de AAA- of AA-competitie, de twee niveaus onder de MLB. Zij hebben me gelukkig allerlei tips gegeven, wat wel en wat niet te doen.”

En hoe is het met de spanning? “Ik speel al honkbal sinds ik vier was en deze overstap is al jaren mijn droom. Nu hangt het helemaal van mij af hoe snel ik kan opklimmen, maar ik wil er alles voor geven.”