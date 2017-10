Amsterdamse hockeysters na vijf duels nog ongeslagen

Amateurvoetbal

Het was geen goed weekeinde voor de Amsterdamse clubs in de tweede divisie. AFC en De Dijk verloren allebei met ruime cijfers. AFC ging thuis met 4-1 onderuit tegen De Treffers. Magid Jansen maakte uit een strafschop het doelpunt voor de ploeg van coach Ton du Chatinier.



De Dijk stond in Werkendam tegen Kozakken Boys binnen negen minuten met 2-0 achter. Kozakken Boys liep in het vervolg van het duel uit naar 4-0. De 4-1 van Tim Ruder van De Dijk in de laatste minuut van de wedstrijd was voor de statistiek. De Dijk staat na de nederlaag op de negende plaats, AFC is vijftiende.



Jaap Smeeing was de gevierde man bij Swift in de derby tegen AFC in de zaterdag hoofdklasse A. De 27-jarige spits maakte in de met 3-1 gewonnen wedstrijd alle doelpunten voor Swift. Daan Sutorius redde de eer voor AFC. Swift staat na de derby op de vierde plaats met vier punten minder dan koploper Noordwijk. AFC staat op de dertiende plaats in de hoofdklasse A.



In de zaterdag hoofdklasse B deden de amateurs van Ajax in de strijd om de eerste periode slechte zaken. SDC Putten won door een doelpunt van oud-prof Sander Duits (onder andere De Graafschap en Go Ahead Eagles) met 1-0 van de ploeg van coach Jorg Smeets. Ajax zakt door de nederlaag naar de vierde plaats in de rangschikking met vier punten minder dan koploper Berkum.



SDZ is goed aan de competitie in de zondag derde klasse C begonnen. Na de 6-2 zege op Alliance'22 op de eerste speeldag werd gisteren met 8-2 gewonnen van Ouderkerk. Daar zag het na de eerste twintig minuten met een 2-0 achterstand niet naar uit. Mede door vier doelpunten en drie assists van de van sv Diemen overgekomen Giliano Eijken werd de wedstrijd volledig omgedraaid en won SDZ met 8-2. Eijken had in de wedstrijd tegen Alliance'22 ook al twee doelpunten gemaakt.