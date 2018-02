Amsterdamse Groenewegen wint Kuurne-Brussel- Kuurne

Groenewegen had in de slotfase van de koers nog een drietal renners zien wegrijden van wie de Belg Julien Vermote pas op 100 meter voor de streep werd achterhaald. De pechvogel werd nog negende. De Italiaan Sonny Colbrelli passeerde als derde de finish, net voor de Nederlander Pim Ligthart.



"De sprint ging redelijk makkelijk,'' vertelde Groenewegen bij Sporza. "Maar daarvoor lagen wel 200 zware kilometers: het was koud en winderig. Ik zat bovendien in de tweede groep toen het peloton brak op de Oude Kwaremont. De ploeg heeft geweldig gewerkt om me terug te brengen.''



Lekke band

Het was een sterke groep, die wegreed met favorieten als Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke. Maar de beste benen had Jasper Stuyven die op de Nokereberg aanviel en Daniel Oss meekreeg. De Belg, twee jaar geleden winnaar in Kuurne, had de pech dat zijn Italiaanse metgezel door een lekke band voorop wegviel.



Met nog 10 kilometer te gaan kwamen Vermote en de Fransman Julien Duval voorop, niet veel later sloot de Belg Loïc Vliegen aan. De ploegen Lotto-Soudal, LottoNL-Jumbo en Roompot leidden de achtervolging, die uiteindelijk ook Vermote een podiumplaats kostte.



"Mooi dat ik hier win. Ik heb bij de beloften al de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ik laat nu zien dat ik ook zo'n zware koers als deze kan winnen'', aldus Groenewegen.



Dyan Groenewegen blikt terug: 'Dit is verdomme de Tour'