Amsterdamse amateurclubs: ‘Als dit zo doorgaat, verzuipt de club’

Maandagavond kondigde minister-president Mark Rutte aan dat zowel professionele sportverenigingen als amateurclubs vanaf dinsdagavond zonder publiek moeten spelen. Ook de sportkantines moeten sluiten. ‘We hebben geen inkomen.'

“We vinden de maatregelen heel begrijpelijk en volkomen terecht, maar als dit zo doorgaat, verzuipt de club,” zegt AFC-voorzitter Ad Westerhof. De amateurvereniging uit Zuid is blij dat de competitie afgemaakt kan worden, maar zonder kantine draait de club enorme verliezen.

Westerhof: “De kantine is dicht, dus we hebben geen inkomen. Vanochtend hebben we met de KNVB overlegd hoe we invulling gaan geven aan de nieuwe maatregelen, maar er is nog veel onduidelijk. Mag de tegenpartij wel naar Amsterdam komen en wij naar hen? Moeten we voetbal voor de kleintjes afgelasten, omdat er geen begeleider mee kan? En hoe zit het met de aantallen op het veld?” Woensdag komt de KNVB met gedetailleerde informatie over de invulling van de maatregelen.

Handhavers

Ook bij voetbalclub Zeeburgia in Amsterdam-Oost is de maatregel hard aangekomen. “We hadden al een provisorisch hek neergezet om mensen tegen te kunnen houden omdat er minder mensen op het complex mochten zijn," aldus voorzitter Marianne van Leeuwen. “Maar nu er helemaal niemand op het terrein mag is dat ook niet meer genoeg. Zeeburgia ligt op een openbaar terrein. Dat is moeilijk af te bakenen en we moeten nu betaalde handhavers inzetten om te zorgen dat mensen niet meer binnen kunnen komen.”

Vooral het sluiten van de sportkantine vindt de voorzitter vervelend. “We hadden het net goed voor elkaar met de kantine en dan moet het weer dicht. We begrijpen natuurlijk dat maatregelen nodig zijn, maar het is vreemd dat de horeca wel open mag blijven en de sportkantines dicht moeten.”

Geen hek

De club Blauw-Wit uit Nieuw-West heeft een terrein dat helemaal open is. Hierdoor is het niet af te sluiten voor mensen die komen kijken en vraagt de voorzitter ouders om vanuit hun auto op de parkeerplaats naar de wedstrijden te gaan kijken. “Wij hebben geen hek om het terrein af te sluiten, dus dit is de enige optie.”

De kantine van de voetbalclub is wel gesloten. De voorzitter wacht op verdere instructies vanuit de gemeente. “Wij wachten tot de gemeente iets gaat doen en aan ons laat weten wat we moeten doen.”

De wedstrijden in het amateurvoetbal gaan wel door, ook nu er geen publiek is toegestaan voor de aankomende drie weken. De KNVB vindt het belangrijk dat er ondanks de maatregelen gewoon gesport kan worden. De voetbalorganisatie gaat ervan uit dat wanneer iedereen zich aan de maatregelen blijft houden er over drie weken weer met publiek gevoetbald kan worden.