Amsterdams fenomeen Eline Roebers (16) naar Tata Steel Chess: ‘Het schaken lijdt onder mijn school’

Het liefst zou de 16-jarige Eline Roebers direct stoppen met de middelbare school om zich volledig op de schaaksport te richten. Tijdens het Tata Steel Chess Tournament wil het Amsterdamse talent een inspiratiebron zijn voor andere meisjes.

Zaterdag begint Roebers aan het Tata Steel Chess Tournament – het Wimbledon van de edele denksport – in sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee. De bescheiden Roebers is de jongste vrouwelijke Internationaal Meester ter wereld en met afstand het grootste talent van Nederlandse bodem. Al zal niemand dat uit haar mond horen. Haar analytisch denkvermogen is weergaloos. In Wijk aan Zee kennen ze Roebers al langer. Op haar tiende verbaasde ze tijdens het jeugdtoernooi met tien overwinningen in tien potjes. Nu treedt ze aan bij de challengers, een categorie net onder het hoogste niveau.

Op dat allerhoogste niveau geeft onder anderen wereldkampioen Magnus Carlsen acte de présence. De Noorse nummer één van de wereld zorgde de afgelopen maanden voor een schaakrel door opponent Hans Niemann meerdere keren van vals spel te betichten. Maar de opgevoerde beveiliging van het Tata Steel Chess Tournament hoeft zich wat dat betreft bij Eline Roebers (16) geen zorgen te maken. De Amsterdamse, die op IJburg woont, heeft een hartgrondige hekel aan valsspelers. Ze wil alles op eigen kracht doen: twee lange weken van psychologische oorlogvoering, dertien wedstrijden tegen professionals.

Aanvallende speelstijl

“Het is heel speciaal om hier te mogen schaken,” zegt Roebers, die het spel al vroeg van haar beide ouders leerde. “Het gebeurt niet vaak dat iemand van mijn leeftijd hier al mag spelen. Die ervaring neem ik mee naar de toekomst.”

Net als haar idool, de inmiddels gestopte schaakkampioen Judit Polgár, is Roebers een pleitbezorger voor meer vrouwen in de sport. In de nationale en internationale top zijn vrouwen schaars. Naast Roebers doet in Wijk aan Zee slechts één andere vrouw mee.

Polgár, net als Roebers gevreesd om haar aanvallende speelstijl, zette zichzelf op de kaart door een record van Bobby Fischer te breken. Roebers presteerde het om als eerste vrouw het Untergrombach Open op haar naam te schrijven.

Net als voor een zet op het bord neemt ze de tijd om de juiste woorden te kiezen. “Ik hoop een verandering in gang te zetten. Dat er door mij meer meisjes en vrouwen geïnteresseerd raken in schaken.” Roebers denkt dat het een kwestie van kansberekening is. In de wereld zijn er veel minder vrouwen dan mannen die fanatiek schaken, daardoor breken ze ook minder vaak door.

Potjes in het brein

Met haar kapotgeknipte spijkerbroek ziet Roebers eruit als een doorsnee tiener, maar vanbinnen functioneert ze anders. Bij elk moment van verveling dwalen haar gedachten af naar het schaakbord, om een partij in haar brein na te spelen. Het liefst schaakt ze de hele dag. Voor, tijdens en na school. Elke dag, elk uur, beter worden.

Als het zou mogen van haar ouders, zou het schaakfenomeen van IJburg – ze werd al wereldkampioen in haar leeftijdscategorie – helemaal nooit meer in een klaslokaal zitten. “Ik heb heel vaak gevraagd of ik mocht stoppen, maar ik moet eerst een diploma halen, zeggen ze.”

En daarna? “Ik ga sowieso niet studeren. Ik neem een paar tussenjaren om professioneel schaker te worden. Nu is het zo dat het schaken lijdt onder school, en andersom. Ik ben al van het Ignatius Lyceum naar het Calandlyceum gegaan. Daar krijg je als sporttalent een ingekort lesrooster.”

In haar privéleven ontkomt ze ook niet aan het schaken. De eerste ontmoeting met haar vriend Koi Pham dateert van tien jaar geleden. Plaats van ontmoeting: schaakvereniging VAS. Dates lopen regelmatig uit op een verhitte strijd aan het bord. Roebers kan een nederlaag slecht verteren. “Hij is goed hoor, maar gelukkig verlies ik bijna nooit van hem. En als dat gebeurt, word ik er alleen maar beter van.”