Amsterdams feestje in een verlaten Kuip: ‘Deze wilden we heel graag’

‘O Saberiosia, sabbere he he he holadio.’ Meteen na de huldiging schallen de Jordanese krakers door de Rotterdamse Kuip. Het is een surrealistisch beeld: dat lege stadion, de rookkanonnen en twee Braziliaanse voetballers die meedeinen op de Amsterdamse klassiekers. Moeiteloos schakelt het duo even later over op rap. “Ik zet herres, ik zet herres, op die flank als David Neres.” Antony hangt om de nek van Neres, die voluit meezingt. Neres heeft een dikke buik. Onder zijn shirt draagt hij de wedstrijdbal. Een kwartiertje daarvoor heeft hij met die bal de 2-1 gemaakt en Ajax de beker bezorgd.

De Argentijn Lisandro Martínez en de Mexicaan Edson Álvarez staan vooraan bij de huldiging. Uitbundig. Ze zijn bezig aan hun tweede seizoen bij Ajax, maar het eerste seizoen liep door corona in de soep. Álvarez had het moeilijk in Amsterdam. Zijn vriendin en dochtertje moesten lang wachten op een verblijfsvergunning, hij moest lang wachten op een basisplaats. Tegen Vitesse bijt hij zich vast in zijn opdracht: het uitschakelen van Oussama Tannane, een van de smaakmakers dit seizoen, die in de finale nauwelijks in het stuk voorkomt.

Martínez maakt een sterke periode door. Hij is al weken de rots in de branding in de defensie. Juist hij gaat in de fout bij de 1-1, net voor rust. In duel met Armando Broja laat hij de Chelseahuurling te makkelijk ontsnappen op de linkerflank. De lage voorzet wordt afgerond door Loïs Openda, die vóór Devyne Rensch is gekropen.

Finale van de jonkies

Met zijn 18 jaar is Rensch een van de drie tieners in het elftal van Ajax. Ryan Gravenberch (18) en Jurriën Timber (19) zijn de andere twee. “De finale van de jonkies? Zo had ik het nog niet bekeken,” lacht Rensch. “Het is mijn eerste prijs, ik ben er heel blij mee. De eerste maanden van het seizoen speelde ik nog in Jong Ajax. Als je mij driekwart jaar geleden had gezegd dat ik vandaag de bekerfinale zou spelen, had ik je niet geloofd. Het besef moet ook nog even indalen.”

Ryan Gravenberch speelt de grootste rol bij het veroveren van de beker. Zijn broer Danzell Gravenberch, spits van Sparta, zei het nog in de aanloop naar de finale. “Als Ryan moet toeslaan, dan doet hij dat.” Dat moment komt in de 22ste minuut. Een van richting veranderde voorzet van Klaassen stuitert voor de voeten van de jonge middenvelder, die met links verwoestend hard uithaalt. De uitblinkende keeper Remko Pasveer moet capituleren.

In de eerste helft gaan de ploegen nog redelijk gelijk op. De verwachting is dat Ajax het misschien wel moeilijk gaat krijgen de tweede helft, vanwege de inspanning die de ploeg donderdag in de Europa League tegen AS Roma heeft moeten leveren. Niet is minder waar. Pasveer: “We hadden niet de extra energie. Ajax is meer bekend met het spelen van grote wedstrijden en het omgaan met spanning. Ik had het gevoel dat die spanning bij ons in de benen zat.”

Een Amsterdams feestje in de Rotterdamse Kuip. Beeld ANP

Erik ten Hag roemt na afloop – en niet voor het eerst – de weerbaarheid en de vechtlust van zijn spelers. De KNVB-beker is zijn vierde prijs met Ajax: hij pakte in 2019 de dubbel en de Johan Cruijff Schaal. Komende week kan hij ook opnieuw kampioen worden met Ajax, als hij wint van FC Utrecht (donderdag) en AZ (zondag). Met de mentaliteit van zijn ploeg zit het wel snor. “Ik heb voor de wedstrijd tegen AS Roma al gezegd: wat de uitkomst ook wordt, of we winnen of verliezen, er wordt níet gevierd of gerouwd. We richten ons meteen op de volgende wedstrijd. Voetbaltechnisch was er best wat aan te merken, maar het is uiterst knap dat mijn spelers hier zo sterk voor de dag komen.”

Gouden wissel

Ten Hag heeft zelf nog de hand in de ontknoping met een gouden wissel. Hij haalt Antony, ook pas 21 jaar, naar de kant voor Neres. “Een moeilijke beslissing,” zei de trainer naderhand. “Antony was goed op dreef. Vitesse kreeg geen vat op hem. Ik heb hem zo lang mogelijk laten staan, maar ik heb met Neres nog een speler die een wedstrijd kan beslissen.”

Antony perst er in de 86ste minuut nog maar eens een dribbel uit. Verdediger Jacob Rasmussen moet aan de noodrem trekken en krijgt rood. Dat is ook het moment om Antony naar de kant te halen. Twee minuten later valt het winnende doelpunt. Gravenberch staat aan de basis van die treffer. Hij zet een actie in op de linkerflank, kapt Matús Bero uit en brengt de bal hoog in. In twee instanties kopt Sébastien Haller, goed op dreef gisteravond, de bal naar Neres, die beheerst in de verre hoek schuift.

Meteen na het laatste fluitsignaal van arbiter Kuipers rent de gewisselde Klaassen het veld in om de doelpuntenmaker om zijn nek te vliegen. “Ik was blij man. Ik had de KNVB-beker nog nooit gewonnen. Ik ga niet zeggen dat het de reden is waarom ik ben teruggekomen naar Ajax, maar ik wilde deze wel heel graag.”

En, hoe voelde de dennenappel? “Lekker man.”