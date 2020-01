Amsterdammers Stefano Lilipaly en Irfan Bachdim schitteren bij Bali United

Irfan Bachdim (l) en Stefano Lilipaly vieren hun landskampioenschap met Bali United. Beeld Ewin Setyo/Bali United FC

Het was een dag na de huldiging in het Kapten i Wayan Diptastadion van Bali United toen de gedachten van Irfan Bachdim (31) even terug gingen naar een jaar of tien geleden. Zijn club Haarlem ging failliet en er was niet direct interesse van andere clubs. Hij schreef zich in voor een schoolopleiding, werkte als fitnessinstructeur en deelde als promotiewerk blikjes uit in Amsterdam.

“Daar stond ik dan, in de Bijlmer, in de stromende regen, met die blikjes. Ik had niet meer de illusie dat ik ooit nog profvoetballer zou ­worden. Ik speelde bij de amateurs van Argon uit Mijdrecht. En kijk nu, als ik op mijn scooter op Bali rijd, het strand en de zee zie, roepen mensen bij het stoplicht ‘hey champion!’ Dan ben ik dankbaar voor het leven dat ik nu leid,” vertelt Bachdim.

Op Bali kan hij relatief rustig over straat. “Het eiland is niet groot en de mensen zien mij zo vaak dat ze niet meer op de foto willen of een handtekening vragen. Veel toeristen herkennen mij niet. Maar in steden als Jakarta is het een gekkenhuis. Een dag voor een uitwedstrijd maken we vaak een wandeling, naar een shopping mall bijvoorbeeld. Teamgenoten willen niet meer met mij op pad. We worden door fans continu opgehouden voor foto’s,” zegt Bachdim met een lach.

Stefano Lilipaly (30) weet ook hoe dat is. Bachdim tekende in januari 2017 bij Bali United, Lilipaly kwam in augustus van dat jaar over van SC Cambuur. Ze spelen allebei voor de nationale ploeg van Indonesië. De vader van Bachdim komt van Java, de vader van Lilipaly van de Molukken. Hun moeders zijn allebei Nederlands. Bachdim groeide met zijn ouders, twee broers en een zus op in Amsterdam-Zuidoost en Lilipaly met ouders en zijn zus in Osdorp.

Ze vormen inmiddels zo’n twee jaar een Amsterdamse tandem bij Bali United. In Indonesië zijn ze te zien in tv-commercials, magazines en op billboards. Op Twitter heeft Bachdim 5 miljoen volgers, op Instagram bijna 1 miljoen. Zijn vrouw Jennifer, een Indonesisch-Duits model, is een populaire blogster in Indonesië en gaat ook richting de miljoen volgers. Ze maakt onder meer filmpjes op YouTube over hun gezin met twee kinderen. Lilipaly, ook vader van twee kinderen, heeft op Instagram al meer dan een miljoen volgers.

“Buiten onze voetballende kwaliteiten vallen Irfan en ik als halfbloedjes op. We zien er anders uit dan volbloed Indonesiërs. Dat maakt ons commercieel interessant,” vertelt Lilipaly, die in de jeugd van FC Utrecht speelde en voor Almere City, Telstar en Cambuur uitkwam. Hij speelde eerder ook in Japan en in Indonesië bij Persija Jakarta.

David Beckham van Indonesië

Bachdim speelde in de jeugdopleiding van Ajax nog samen met onder anderen Gregory van der Wiel, Daley Blind en Ryan Babel, maar wist niet door te breken. Via de jeugdopleiding van FC Utrecht kwam hij bij Haarlem. Na het faillissement van die club kreeg Bachdim in de zomer van 2010 via Facebook een uitnodiging voor een liefdadigheidstoernooi in de Indonesische stad Malang. Zijn vader, ooit profvoetballer in Indonesië, haalde hem over te gaan.

De Duitse trainer van profclub Persema Malang, waar grootvader Bachdim ook ooit speelde, bleek gecharmeerd van Bachdim en bood hem een contract aan. Bachdim groeide uit tot een belangrijke kracht en werd snel voor de nationale ploeg opgeroepen. In december 2010 debuteerde hij tegen rivaal en buurland Maleisië en scoorde. Hij werd al snel de David Beckham van Indonesië genoemd.

Professioneel

“In die eerste jaren was het chaos in het Indonesische voetbal. Er waren twee bonden en financiële problemen. Bij veel clubs werden de salarissen niet uitbetaald en de nationale ploeg werd geschorst door de Fifa. Ik besloot naar Thailand en later Japan te gaan.”

Later verbeterde de situatie in Indonesië. “Het perspectief van wonen en voetballen op Bali sprak mij en mijn vrouw ook aan. We hebben hier ons eigen huis laten bouwen. Bali is meer dan een surferseiland.” En de club wordt professioneel gerund, zag Bachdim. “We begonnen een paar jaar terug met 10.000 fans in het stadion, nu zitten er 25.000. Het stadion wordt gerenoveerd en er komt een nieuw trainingscomplex. En we krijgen altijd netjes ons salaris op tijd. Dat gebeurt niet overal in Indonesië.”

Met een voorsprong van 10 punten op nummer twee Persebaya werd Bali United in 2019 voor het eerst in de clubhistorie kampioen van Indonesië. Bachdim en Lilipaly werden bij de huldiging op 23 december zittend op het dak van een auto door een menigte toegejuicht.

“Fantastisch,” vertelt Lilipaly. “We begonnen de dag in helikopters, gingen op jetski’s de zee op en daarna in een konvooi open auto’s over het eiland. Onderweg stonden duizenden mensen te juichen, schreeuwen en zingen. Daarna was er een feest in het stadion. Als ik dan weer in Amsterdam op straat loop en niemand kijkt naar mij om of spreekt mij aan, is dat ook fijn hoor. Je leeft een beetje tussen twee werelden.”

De populariteit voor Bachdim en Lilipaly blijft toenemen, door het hele land. “Er worden zelfs baby’s naar ons vernoemd,” vertelt Lilipaly. “Ze krijgen niet alleen onze voornamen. Ik kreeg ook berichten dat kinderen Stefano Lilipaly worden genoemd. Dat is wel grappig en het laat zien hoe voetbal leeft in dit land.”

Gepantserde politiewagen

De emoties kunnen soms ook te hoog oplopen. “Twee jaar terug wonnen we een uitwedstrijd tegen Makassar in de laatste minuut. Daarna liep het uit de hand. We moesten in de kleedkamer blijven. Bij de deur stonden militairen met wapens om eventuele indringers tegen te houden en we moesten in gepantserde politiewagens naar het vliegveld.”

Ze dachten in 2017 al kampioen te worden met Bali. “Dat waren we voor ons gevoel ook, maar niet op papier,” aldus Bachdim. “Onze concurrent Bhayangkara uit Zuid-Jakarta, een club geleid door de politie, pakte op het allerlaatste moment de eerste plek. Wij hadden het idee dat er een politiek spelletje werd gespeeld. Dat we nu op eigen kracht kampioen zijn geworden voelt wel als revanche.”

Hoe lang Bachdim en Lilipaly nog op Bali blijven durven ze niet te zeggen. “Wie weet wat er nog op ons pad komt. Als ik Bali verlaat, dan zal ik later net als Stefano altijd weer met open armen worden verwelkomd.”

Indonesië voelt inmiddels als thuis, vertelt Bachdim. “Mijn vrouw komt hier vandaan en de kinderen zijn hier geboren. Ik mis mijn familie, maar als we tijd hebben gaan we naar Amsterdam of de familie komt hier.”

Lilipaly kreeg al aanbiedingen uit Maleisië en Thailand, maar werd niet overtuigd om Bali te verlaten. “Ik lever mijn leven hier niet zomaar in. We worden hier gewaardeerd en waarderen het leven hier. Alleen als Ajax komt stap ik op de eerste de beste boot. Ik blijf een Amsterdammer in hart en nieren.”