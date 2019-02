Amsterdammer Sprong bloeit op bij de Anaheim Ducks

Het ijs is verlaten als Daniel Sprong (21) in zijn eentje nog een paar pucks in het lege doel schiet. De Amsterdammer kan het niet laten. Scoren is zijn tweede natuur, ook al is het maar tijdens een warming-up. De klappen van zijn stick galmen door de hal.



Het is een paar minuten voor de uitwedstrijd tegen New Jersey Devils. Het Prudential Center in Newark is nog half leeg als Sprong op weg gaat naar de kleedkamer.