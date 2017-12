Amsterdammer Grim assistent bij Sparta

Advocaat krijgt bij Sparta naast Grim hulp van Cor Pot. Het drietal is een contract tot aan het einde van het seizoen overeengekomen. Advocaat wordt woensdag in het stadion van de club uit Rotterdam aan de pers gepresenteerd. Grim was ook in beeld om hoofdtrainer van SC Cambuur te worden.



Advocaat zwaaide in november af als bondscoach van het Nederlands elftal nadat hij er niet in was geslaagd Oranje voor het WK in Rusland te plaatsen. Hij overwoog definitief met pensioen te gaan maar hield de mogelijkheid open met een ander land naar het WK te gaan. "Het voetbal heeft me zo veel gebracht', zei Advocaat na zijn afscheid van het Nederlands elftal. 'Misschien komt er nog wel iets aardigs voorbij."



Zeventiende in eredivisie

Toen Sparta hem afgelopen week benaderde, bleek Advocaat ook bereid om die club voor de eredivisie te behouden. Sparta staat op dit moment zeventiende in de eredivisie, met evenveel punten als hekkensluiter Roda JC. Het ligt voor de hand dat Advocaat van de Rotterdamse club de mogelijkheid krijgt om zijn nieuwe spelersgroep te versterken.



Advocaat voetbalde vanaf 1980 twee seizoenen voor Sparta. De meest succesvolle bondscoach ooit van Oranje was eerder onder meer trainer van AZ, PSV, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg, Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach en Sunderland en landenploegen als België, Rusland, Servië en Zuid-Korea.



Sparta nam vorige week afscheid van Pastoor na een smadelijke nederlaag tegen Feyenoord (0-7) op het Kasteel. Met interim-trainer Dolf Roks op de bank verloor Sparta afgelopen zondag ruim van FC Groningen (4-0). "Advocaat heeft vast gezien waar hij kan instappen," zei Roks. "Als hij hier tekent zal hij vast een paar eisen neerleggen bij het bestuur maar we zijn een kleine club en veel is er niet mogelijk."