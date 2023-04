Amsterdammer Floris van der Linden speelt met Spakenburg tegen PSV: ‘Het wordt een gekkenhuis’

Spakenburgspits Floris van der Linden (26): ‘De belangen zijn groot. Het is een halve finale, dus van onderschatting zal geen sprake meer zijn.’ Beeld Marc Driessen

“Bij de wedstrijd tegen Groningen had ik het allemaal nog niet zo door,” zegt Floris van der Linden (26). “Maar tijdens de wedstrijd bij FC Utrecht besefte ik opeens dat ik nog nooit voor zoveel mensen had gespeeld. En nu krijgen we nog een toetje met PSV bij ons thuis in Spakenburg.”

Dat Sportvereniging Spakenburg – anno 1931 – zo ver is gekomen, mag gerust een voetbalsprookje worden genoemd. De ploeg is in de tweede divisie een middenmoter, maar wist wel als derde amateurclub ooit in de beker door te stoten naar de halve finale door onder meer FC Groningen (3-2) en FC Utrecht (4-1) – ploegen uit de eredivisie – te verslaan. In beide wedstrijden was spits Van der Linden belangrijk. Tegen Groningen verzilverde hij twee penalty’s, in Utrecht was hij beslissend met een assist en doelpunt.

Dat Van der Linden de top van het amateurvoetbal zou halen en zelfs nog even prof zou zijn, bij Telstar, had hij zelf ook lange tijd niet voor mogelijk gehouden. Hij begon met voetballen bij SV Ouderkerk in Ouderkerk aan de Amstel, op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena. Lang was Van der Linden een onopvallende voetballer, legt hij uit. “Bij de D- en C-junioren had ik wat moeite met de groei en heb ik zelfs nog de switch naar centrale verdediger gemaakt. Maar toen kwam er gelukkig een trainer die zei: jij hoort in de spits.”

Het scoren gaat hem makkelijk af en in de A-junioren meldt zich met Heerenveen een profclub voor hem. De Friese club wil hem ‘stallen’ in de A2 van het Amsterdamse AFC, zodat hij zich op een wat hoger niveau verder kan ontwikkelen. “Maar dan zou ik maar één stapje hoger spelen dan met de A-junioren van Ouderkerk, dus toen bleef ik,” vertelt Van der Linden. “En snel daarna maakte ik al de overstap naar het eerste elftal, dus spijt van die keuze heb ik niet gehad.”

Koninklijke HFC

Ook bij de senioren blijft hij scoren en bij een bekerwedstrijd valt hij op bij een scout, die zijn naam laat vallen bij Telstar. Na twee trainingsstages besluit de club het avontuur met de spits uit de derde klasse aan te gaan. “Op het begin was dat heel gaaf en mooi,” zegt Van der Linden. “In het eerste seizoen speelde ik ruim twintig wedstrijden waarvan een tiental in de basis. Wedstrijden als De Graafschap uit, dat is toch waar je het dan voor doet.”

Maar in zijn tweede seizoen bij de club komt er met Mike Snoei een andere trainer en die ziet het niet in hem zitten. Van der Linden kiest eieren voor zijn geld en gaat naar Koninklijke HFC uit Haarlem, dat uitkomt in de tweede divisie. Na twee seizoenen meldt Spakenburg zich bij de boomlange spits. Lang twijfelt hij niet.

“De belevenis bij Spakenburg is veel groter dan bij andere amateurclubs,” aldus Van der Linden. “Als je in het dorp loopt, herkennen mensen je. Je bent er of voor Spakenburg of voor IJsselmeervogels. Die rivaliteit maakt het zo mooi.”

Dus rijdt Van der Linden vier keer per week naar Spakenburg. Drie keer voor een training en op zaterdag voor een wedstrijd. Naast zijn fulltimebaan als financieel adviseur. “Het is soms druk, maar het zijn allebei heel andere uitdagingen,” zegt hij erover. “Ik krijg van beide ook een heel andere energie. En de combinatie maakt het leuk.”

Gekkenhuis

Voorlopig zit hij nog goed bij Spakenburg, al hebben zich voorzichtig al andere clubs gemeld. “Er is wel wat interesse. Twee clubs uit de eerste divisie en eentje uit het buitenland hebben me benaderd. En Telstar heeft een lijntje uitgegooid. Maar ik heb destijds bewust de keuze gemaakt om een stapje terug te doen en mijn maatschappelijke carrière op te bouwen. Dus het plaatje moet financieel wel kloppen.”

Voorlopig is hij daar nog niet mee bezig. Eerst de wedstrijd tegen PSV. Al weken gaat het in het dorp nergens anders over. Van der Linden verwacht dan ook ‘een gekkenhuis op het complex’. “De belangen zijn groot. Het is een halve finale, dus van onderschatting zal geen sprake meer zijn. Maar de faciliteiten bij ons zijn niet wat PSV gewend is. Supporters dicht op het veld en een kunstgrasveld dat niet voldoet aan de eredivisie-eisen. Zij gaan dat niet leuk vinden. We gaan het ze zo moeilijk mogelijk maken. En een mooie avond wordt het sowieso.”