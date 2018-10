Amsterdammer Dilrosun nieuw in voorselectie Oranje

De twintigjarige aanvaller van Hertha BSC is de enige debutant in de voorselectie van Oranje.



Dilrosun is dit prille seizoen een van de opvallende spelers in de Bundesliga. Sinds zijn debuut bij Hertha op 2 september speelde hij acht competitiewedstrijden waarin hij twee keer scoorde en driemaal een assist leverde.



De geboren Amsterdammer komt uit de jeugdopleiding van Ajax en ging in 2014 naar Manchester City. Dilrosun vertegenwoordigde alle nationale jeugdelftallen. De laatste maanden speelde de snelle aanvaller enkele wedstrijden voor Jong Oranje.



Kluivert

Justin Kluivert, Terence Kongolo en Davy Pröpper ontbreken in de voorselectie. Zij stonden nog wel op de voorlopige keuzelijst van Koeman voor de vorige interlands van Oranje.



Kongolo en Pröpper kampen met blessures, Kluivert komt de laatste tijd bij AS Roma niet aan spelen toe. Dilrosun, Denzel Dumfries (die vorige keer wel de definitieve selectie haalde en zijn debuut maakte) en Wesley Hoedt nemen die drie plekken over in de lijst van 31 spelers.



Definitief

Oranje won in de Nations League van Duitsland (3-0) nadat het eerder met 2-1 verloor van Frankrijk. Nederland speelt op 16 en 19 november de laatste groepswedstrijden in de Nations League.



In De Kuip is vrijdag 16 november Frankrijk de tegenstander. Drie dagen later speelt Oranje in Gelsenkirchen tegen Duitsland.



Frankrijk is met 7 punten koploper, Oranje heeft er 3 en Duitsland 1 punt. De groepswinnaar speelt het eindtoernooi van de Nations League voor een EK-ticket. De nummer drie degradeert naar League B.



Vrijdag 9 november maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend.