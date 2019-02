Amsterdammer (17) pakt wereldrecord ijszwemmen

De 17-jarige Amsterdammer zwom tijdens de Oostenrijkse ijszwemkampioenschappen naar een tijd van 11 minuten en 55.40 seconden. Een verbetering van 20 seconden in het water met een temperatuur van 3.6 graden. Het oude record stond op naam van de Bulgaar Petar Stoychev: 12 minuten en 15.87 seconden.



Elfferich was al Nederlands recordhouder met een tijd van 12 minuten en 23 seconden. Hij traint elke week acht keer in het Sloterparkbad. Elke zaterdag zwemt hij in koud water.



Geen wetsuits

IJszwemmen is een extreme vorm van openwaterzwemmen. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 5 graden. Wetsuits zijn verboden, de zwemmers mogen enkel met een korte zwembroek, een badmuts en een zwembril het water betreden.



Het koude water is een energievreter voor het lichaam, dat de organen op temperatuur probeert te houden. Dat maakt het extra moeilijk voor de sporters om kracht te zetten.



Van 14 tot en met 17 maart wordt het WK ijszwemmen in het Russische Moermansk gehouden.