Amsterdam Pirates verliezen titelstrijd

Daardoor kwam Neptunus op een beslissende voorsprong van 4-1. De Rotterdamse ploeg werd voor de achttiende keer landskampioen.



Neptunus had zich zaterdag voor eigen publiek al kunnen verzekeren van de titel, maar het veld in Rotterdam werd vanwege de regen afgekeurd. Daardoor vond de vijfde wedstrijd uit de serie zondag in Amsterdam plaats. De thuisploeg van coach Charles Urbanus nam al snel een voorsprong van 2-0, maar Neptunus knokte zich terug. De ploeg van Jaarsma boog in de negende inning een achterstand van 4-2 om in een voorsprong van 6-4 en hield daarna stand in de gelijkmakende slagbeurt van Amsterdam. Met dank ook aan pitcher Loek van Mil, die werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Holland Series.



Voor Jaarsma was het een bijzondere titel. De veertigjarige oud-international werkte de afgelopen jaren als assistent-coach bij Amsterdam. Hij werd vorig seizoen tijdens de Holland Series weggestuurd toen uitlekte dat hij gesprekken voerde met Neptunus over een overstap.



Jaarsma volgde Evert-Jan 't Hoen op in Rotterdam. Hij leidde Neptunus eerst naar de Europese titel en vervolgens naar weer een landstitel. Uitgerekend op het terrein van zijn oude club viel de beslissing. 'Ik heb hier 22 jaar op moeten wachten. Een apart verhaal, maar het heeft zo moeten zijn', zei Jaarsma tegen de NOS.