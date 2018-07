Amstelveen en RKAVIC onderzoeken fusie en honkballer Cordemans blinkt uit

Amateurvoetbal

Amstelveen Heemraad en RKAVIC onderzoeken een mogelijke fusie tussen de clubs. De besturen van beide Amstelveense verenigingen hebben van hun leden toestemming gekregen een fusieplan verder uit te werken. De roep om samenwerking komt mede doordat de clubs in Amstelveen te maken hebben met een terugloop in het aantal leden.



Een mogelijke fusie zal niet voor het seizoen 2019/2020 zijn afgerond. "Er zal het nodige moeten worden gedaan en besproken," aldus Amstelveen-voorzitter Michael van Eijk. "We gaan in elk geval na de vakantie met frisse zin aan de slag." Amstelveen Heemraad speelt komend seizoen in de zaterdag derde klasse, RKAVIC in de zaterdag vierde klasse.



Handbal

Landskampioen VOC maakte vorige week de transfer van jeugdinternational Maxime Drent bekend. Het is de vraag wanneer het negentienjarige talent voor het eerst kan spelen voor de club uit Amsterdam-Noord.



Drent, die vorig seizoen uitkwam voor het Limburgse V en L, liep tijdens het WK onder twintig jaar in het Hongaarse Debrecen een op het oog zware knieblessure op. Zonder Drent, maar wel met de VOC-speelsters Lynn Molenaar en Bo van Wetering in de ploeg eindigde Jong Oranje bij het WK op de vijfde plaats. De beste prestatie ooit voor Jong Oranje bij een WK.



Hockey

Een opmerkelijke versterking voor de hockeysters van Hurley. Roos Drost vertrekt na zeven seizoenen bij topclub SCHC uit de Bilthoven en kiest voor de Amsterdamse middenmoter. De 27-jarige voormalig international werd in 2014 in Den Haag wereldkampioen met Nederland. De aanvalster is al de negende aanwinst voor Hurley. Zo komt ook de Canadese Natalie Sourisseau over van SCHC.



Honkbal

Rob Cordemans heeft tijdens de Honkbalweek Haarlem laten zien nog lang niet versleten te zijn. De 43-jarige werper van Amsterdam Pirates was zaterdag bij Nederland in de wedstrijd tegen Italië uitblinker. Cordemans liet in zes innings maar liefst negen keer drie slag noteren en stond slechts twee honkslagen toe.



Oranje won het duel met de aartsrivaal mede daardoor met 7-0. Routinier Cordemans is goed in vorm. Hij verbrak vorige maand het record aantal 'strike-outs' in de hoofdklasse (1949). Daarmee passeerde de werper het record uit 1996 van Bart Volkerijk, die in totaal 1948 keer een slagman met drie slag uitschakelde. Zonder Cordemans op de heuvel verloor Nederland gisteren met 3-2 van Taiwan. Oranje speelt dinsdag tegen Cuba. Woensdag is Japan de tegenstander in Haarlem.