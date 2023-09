Amerikaanse Gauff (19) wint op US Open eerste grandslamtitel

De Amerikaanse Coco Gauff in tranen op de baan van het Arthur Ashe Stadium na het beslissende punt in de finale van de US Open tegen de Belarussische Aryna Sabalenka. Beeld Getty Images via AFP

De als zesde geplaatste Gauff stond voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar verloor ze in de eindstrijd van Roland Garros van de Poolse Iga Swiatek.

In haar tweede grandslamfinale werd Gauff in de eerste set bij vlagen “overpowered” door Sabalenka, die Gauff met harde slagen haar wil op legde. De Amerikaanse beperkte zich vooral tot verdedigen en teerde op de fouten van Sabalenka.

In de eerste game van de tweede set wist Gauff twee breakpoints weg te werken en ze wist zich in de wedstrijd te knokken. Ze won bij 2-1 de servicegame van Sabalenka en had aan die break voldoende voor setwinst.

Blessurebehandeling

Gauff drukte door in de derde set en ze liep snel uit naar 4-0, mede door veel slordigheden van haar opponente. Sabalenka vroeg nog een blessurebehandeling aan en won zowaar nog twee games op een rij, maar na een nieuwe break op 4-2 was het gedaan met haar verzet.

Na twee uur en zes minuten maakte Gauff het af met een backhandpassing, waarna ze gestrekt op de baan ging liggen in het uitverkochte Arthur Ashe Stadium. Veel bekende Amerikanen waren op de finale afgekomen, van sportsterren tot grote acteurs.

Gauff is de eerste Amerikaanse winnares van de US Open sinds Sloane Stephens in 2017. Serena Williams stond in 2018 en 2019 in de finale.

Sabalenka had haar tweede grandslamtitel kunnen pakken. Begin dit jaar won zij de Australian Open. Sabalenka is vanaf maandag wel de nieuwe nummer 1 van de wereld. Gauff bezet op de nieuwe mondiale ranglijst de derde plek.

Gauff beleefde haar doorbraak ruim vier jaar geleden op Wimbledon. Als 15-jarige haalde ze toen de vierde ronde op het Londense gras. Op de US Open was ze nog niet voorbij de kwartfinales gekomen.