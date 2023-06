Amerikaans talent Jordan Stolz onder de vleugels van Jillert Anema: ‘Er is maar één land waar je moet zijn als schaatser’

Schaatssensatie Jordan Stolz (19) maakt de komende drie seizoenen deel uit van Team Albert Heijn-Zaanlander. De Amerikaanse wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter hoopt nóg beter te worden bij de ploeg van Jillert Anema.

Hij was dé sensatie van de laatste WK afstanden. Met open mond keek iedereen in Thialf begin maart naar de gouden binnenbocht van Jordan Stolz op de 500 meter. Daarnaast pakte hij wereldtitels op de 1000 en de 1500 meter en zo bestormde de schuchtere Amerikaanse tiener de wereldtop met zevenmijlslaarzen, zoals Eric Heiden bijna een halve eeuw eerder deed. “Deze gast kan alles,” sprak de verslagen Kjeld Nuis vol bewondering over Stolz. “Waar gaat deze progressie eindigen?” vroeg de geklopte Thomas Krol zich hardop af.

Drie dagen na die wereldkampioenschappen sprak Stolz al een eerste keer met Jillert Anema. Bij de Zilveren Bal in Leeuwarden, de schaatsshow in de Elfstedenhal, kwamen de kersverse drievoudig wereldkampioen en de Friese kampioenenmaker al snel tot de conclusie dat een eventuele samenwerking een win-winsituatie zou opleveren.

“Jillert draait al zo lang mee, heeft al zo veel kampioenen begeleid, olympische medailles gewonnen. Hij is een goede vent, ik mag hem wel. Ik geloof dat hij en zijn team mij heel goed vooruit kunnen helpen,” vertelt Stolz, die een contract tot en met de Spelen van Milaan 2026 heeft getekend bij Albert Heijn-Zaanlander, telefonisch vanuit de Verenigde Staten.

Diep onder de indruk

Rond Pasen kwam Anema op bezoek bij de familie van Stolz, in West Bend, Wisconsin, om zijn plannen uit de doeken te doen. Van zijn fameuze optreden in Heerenveen was Anema diep onder de indruk, vertelde hij daar. Maar een van zijn zorgen is ook dat de schaatssport ‘heel voorzichtig’ moet zijn met zo’n talent, die nota bene nog in de groei is. Die boodschap sprak Stolz, die deze week nog de Noorse Oscar Mathisen-trofee kreeg, zeer aan.

“Jillert heeft zo veel trainingsinformatie, zo veel kennis, een team vol goede schaatsers en begeleiding. Daarom denk ik dat dit nu de juiste move voor mij is,” aldus Stolz. Voorlopig blijft hij met zijn eigen coach Bob Corby trainen in het Pettit National Ice Center in Milwaukee, met advies van Anema en co op afstand. Meerdere keren per jaar zal hij ook samen met de Nederlandse ploeg met blikvangers als Irene Schouten en Marijke Groenewoud optrekken.

“Het is nog een beetje vroeg om heel gedetailleerd in te vullen hoe het er allemaal uit gaat zien, maar ik zie zeker wel een samenwerking voor me. De ploeg zit vol sterke schaatsers en mijn hoop is dat we elkaar nog beter kunnen maken. Dus ik ga ook zeker een paar keer die kant op. Misschien ook naar het zomerijs in Heerenveen,” zegt Stolz, die bij de WK in het uitverkochte Thialf zijn geliefde sport op een heel andere manier leerde kennen.

“Dat speciale sfeertje in Heerenveen heeft ook zeker een rol gespeeld in mijn beslissing, absoluut. Er is maar één land waar je moet zijn als schaatser, waar heel veel kennis en talent zit. Ik zou geen ander land kunnen bedenken waar ik veel beter kan worden.”

‘Geweldige timing en beheersing’

Hij is niet de eerste Amerikaan die voor een samenwerking met Nederlanders kiest. Chad Hedrick, zijn leermeester Shani Davis, Heather Bergsma-Richardson; ze gingen Stolz allemaal voor. “Dit is mijn eigen besluit, maar natuurlijk heb ik eerst wel wat mensen geraadpleegd,” bekent Stolz. “Ze hebben me allemaal gezegd dat dit nu het juiste is om te doen.”

“Voor ons zit er wat in, voor hem ook,” verduidelijkt coach Anema. Hij weet zeker dat zijn schaatsers veel kunnen leren van Stolz. “Bijvoorbeeld die geweldige timing en beheersing bij die binnenbocht van hem op de 500 meter, op het mondiaal sterkste schaatsnummer. Voor Nederlanders is dat doorgaans de moeilijkste afstand om in te domineren, daarin kan hij heel waardevol zijn voor ons,” gelooft Anema, die ook nog genoeg verbeterpunten bij Stolz ziet en daar al uren met hem over gesproken heeft via de telefoon.

“Zijn fitheid bijvoorbeeld, dat kan beter. Maar dat is ook het grillige dat hoort bij de jeugdigheid, daar moet je niet van in paniek raken. Onze eerste zorg is nu dat hij voorlopig zo hard blijft schaatsen als hij nu doet,” aldus Anema, die Stolz daarom grotendeels in zijn eigen omgeving laat trainen.

Een potentiële allrounder

“Het werkt niet zo van: wij nemen het vanaf hier wel even over. Nee, dat zou wel bijzonder arrogant zijn. Er is nauw contact en hij sluit op bepaalde momenten aan. We bekijken waar hij kan profiteren van onze trainingskampen, dan gaat hij mee. Naar de zomerkampen bijvoorbeeld, naar mooi weer in de winter, naar zomerijs op Thialf. We hebben al wel wat plannen, maar het is allemaal nog héél nieuw.”

Neemt niet weg dat het geloof in het potentieel van Stolz gigantisch is. “Hij beschikt over de snelle vezels, maar weet ook door te raggen op de 1000 en 1500 meter. Kun je dat, dan moet een sterke 5 kilometer ook lukken. Die is nog niet optimaal. Zijn lange afstanden zijn nog niet op het niveau van z’n andere afstanden,” zegt Anema. De coach ziet in potentie wel een toekomstig allrounder in de Amerikaan. Over die niet-olympische discipline sprak Stolz in Heerenveen zelf ook met liefde. “Eerst komt het besef en het geloof, dat heeft hij dus blijkbaar al,” aldus Anema.

De Amerikaan zelf ziet er ook wel een uitdaging in om op alle afstanden sterk te zijn, maar beseft heel goed dat zijn algemene fitheid daar nu nog enorm voor moet verbeteren. “Want laten we eerlijk zijn: als ik nu ga allrounden, moet ik ’m winnen met m’n 500 meter en dat is niet eenvoudig. Qua uithoudingsvermogen ben ik niet extreem begaafd, dus een 10.000 wordt héél moeilijk,” aldus Stolz. “Alle afstanden beheersen, het zou krankzinnig zijn als me dat lukt.”

‘Een heel speciaal geval’

Eén complexe factor kleeft er wel aan het contract van Stolz bij de Nederlandse commerciële ploeg. Vanaf het seizoen 2024/2025 zijn buitenlanders wat de KNSB betreft niet meer welkom in de Nederlandse teams en op de speciale topsporturen in Thialf. “Ik heb die discussie wel een beetje meegekregen, ja,” reageert Stolz, die zich er echter niet door laat afschrikken. “We moeten er maar gewoon een beetje omheen proberen te werken. Dat we elkaar allemaal beter maken, hoort ook bij een samenwerking, lijkt me zo.”

Coach Anema, die vaker met buitenlanders werkte, gelooft er heilig in dat ook Nederlandse talenten beter worden van de samenwerking. “En als ik dat nou al zie, dan schat ik zo in dat de KNSB dat zelf ook wel gaat inzien. Dit is een heel speciaal geval, dus ik denk dat we daar in goed overleg wel uit gaan komen.”