Amateurs van Ajax winnen voor lege tribunes

De tribunes op De Toekomst blijven vooralsnog leeg. Beeld BSR Agency

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax hebben zich in de zaterdag derde divisie hersteld van de 4-1 nederlaag vorige week bij SteDoCo. De ploeg van coach coach Detlef Le Grand was thuis met 3-0 te sterk voor Ter Leede. Stefan Smal, Timo van Roemburg en Jake Wollgarten maakten de doelpunten voor Ajax. De wedstrijd op sportpark De Toekomst werd zonder publiek gespeeld. Vanwege de strenge coronaregels voor de profs van Ajax bij trainingen op het complex moesten de tribunes zaterdag leeg blijven.

AFC heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen overtuigend gewonnen. Quick Boys werd op sportpark Goed Genoeg met 5-1 verslagen. Raily Ignacio liet zien in vorm te zijn. Hij maakte vier doelpunten. De spits was vorige week tegen Noordwijk al goed voor twee goals. Milan Hoek maakte uit een strafschop het vijfde doelpunt van de Amsterdammers. AFC speelt volgende week een uitwedstrijd bij De Treffers in Groesbeek.

OFC heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de zondag derde divisie gewonnen. De club uit Oostzaan versloeg Dongen met 1-0. Bilal el Amrani maakte in de eerste helft het enige doelpunt. Joel Donald miste in de negentigste minuut een strafschop voor OFC. JOS Watergraafsmeer speelde thuis met 1-1 gelijk tegen ADO’20. Malcolm Esajas maakte het doelpunt voor de club uit Amsterdam-Oost.

Coronagevallen bij Swift

De Dijk heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de zaterdag hoofdklasse B verloren. SDC Putten was in eigen huis met 3-0 te sterk. Alle doelpunten vielen in de laatste 25 minuten van het duel. De wedstrijd tussen Swift en DETO werd afgelast, omdat meerdere spelers van het eerste zaterdagelftal van Swift besmet zijn met corona. Er is daarom besloten tot en met dinsdag niet te spelen of te trainen.

Handbal

De handbalsters van VOC zijn het seizoen begonnen met een 23-17 overwinning op SEW. De ploeg van nieuwe coach Rachel de Haze stond bij rust met 10-7 voor. Bij VOC speelde Talisa van Bergen en Henegouwen mee. De 31-jarige opbouwspeelster, die tussen 2015 en 2018 al uitkwam voor VOC, was gestopt met handballen op het hoogste niveau. Ze heeft na gesprekken met coach De Haze besloten dit seizoen toch weer te gaan spelen bij VOC.

Hockey

De hockeyers van Pinoké waren zondag een maatje te groot voor buurman Hurley. Het werd 6-2 voor het team van coach Jesse Mahieu. Martin Ferreiro (2), Dennis Warmerdam (2) en Alex Hendrickx (2) maakten de doelpunten voor Pinoké. Justin Reid-Ross en Caspar Dobbelaar scoorden voor Hurley. De mannen van Amsterdam kwamen in Den Haag tegen Klein Zwitserland niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Valentijn Charbon maakte het doelpunt voor Amsterdam, dat na twee duels met vier punten op de derde plaats staat in de hoofdklasse. Pinoké is de nummer zeven van de ranglijst met drie punten en Hurley is puntloos hekkensluiter.

De hockeysters van Amsterdam hebben in de uitwedstrijd tegen Laren geen schade opgelopen. Door doelpunten van Lauren Stam en Marijn Veen werd met 2-0 gewonnen. Amsterdam is na twee duels met zes punten met Den Bosch, SCHC, Oranje-Rood en HDM gedeeld koploper De derby tussen Hurley en Pinoké eindigde zoals die begon: 0-0. Pinoké staat op de zesde plaats met vier punten uit twee duels, Hurley staat zevende met één punt.