Amateurs van Ajax verliezen opnieuw met ruime cijfers

Een voetbalveld op sportpark de Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Beeld AP

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax hebben ook de tweede competitiewedstrijd in de zaterdag derde divisie met ruime cijfers verloren. De ploeg van coach Yuri Rose verloor, na de 4-0 nederlaag vorige week tegen DVS‘33, in en tegen Hoek met liefst 6-1. Kenneth Misa-Danso maakte in Zeeland het doelpunt voor de bezoekers. Ajax-keeper Stephan Veenboer stopte een strafschop en voorkwam daarmee een nog grotere nederlaag. De amateurs van Ajax spelen volgende week weer in Zeeland, dan tegen Goes.

Ook De Dijk kent een slechte start van het seizoen. De naar de hoofdklasse B gedegradeerde club heeft na twee wedstrijden nul punten. Urk was dit weekeinde op sportpark Schellingwoude met 2-0 te sterk. De eindstand stond al na 23 minuten op het bord.

In dezelfde klasse kent Swift wel een goed begin van de competitie. De thuiswedstrijd tegen SDC Putten werd met 3-0 gewonnen. Koen Fokkema (twee) en Victor Beker maakten de doelpunten voor Swift, dat samen met Berkum en Nijkerk nog zonder puntverlies is.

AFC heeft dit weekeinde voor het eerst dit seizoen verloren. HHC Hardenberg was op sportpark Goed Genoeg met 1-0 te sterk. Opmerkelijk was dat topscorer Raily Ignacio, die in de eerste twee duels twee keer had gescoord, op de bank begon. De spits viel een half uur voor tijd in, maar kon de nederlaag ook niet voorkomen. AFC staat met vier punten uit drie wedstrijden op de achtste plaats.

OFC heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan won de uitwedstrijd tegen Jong ADO Den Haag met 2-1. Het winnende doelpunt van OFC viel uit een strafschop van Edip Biberoğlu. Het anderde doelpunt van OFC werd gemaakt door Niels Butter.

OFC heeft deze week overigens nog een speler aan de selectie toegevoegd. De clubloze Daan Boerlage heeft een contract getekend. De middenvelder, die in de jeugd bij AZ speelde, kwam vorig seizoen uit voor Cambuur Leeuwarden in de eerste divisie, maar hij kreeg daar geen nieuw contract.

Het naar de zondag hoofdklasse gepromoveerde JOS Watergraafsmeer is na twee wedstrijden nog ongeslagen. Na het 4-4 gelijkspel vorige week bij Hollandia werd zondag thuis met 3-2 gewonnen van Be Quick 1887 uit Groningen. Raymond Fafiani (strafschop), Reggie Schaap en Hanne Hagary maakten de doelpunten voor JOS, dat na twee duels met vier punten op de vierde plaats staat in de zondag hoofdklasse A.

Handbal

De handbalsters van VOC hebben de eerste competitiewedstrijd tegen Venlo met 28-24 gewonnen. Daar zag het in het begin van de wedstrijd in Limburg niet naar uit. VOC, dat de de laatste drie jaar landskampioen werd, kwam binnen een paar minuten met 4-1 achter. Pas vlak voor rust kwam de ploeg uit Amsterdam-Noord op voorsprong: 12-11. In de tweede helft kwam VOC niet meer in gevaar en won uiteindelijk met 28-24.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen niet kunnen winnen. Op sportpark De Toekomst werd zondag met 0-0 gelijkgespeeld. Vlak voor tijd kreeg Heerenveen een grote kans, maar Ajax-keepster Lize Kop hield met een prachtige redding haar doel schoon. De Ajaxvrouwen staan na twee wedstrijden met vier punten op de derde plaats achter de koplopers PSV en FC Twente, die twee keer wonnen.