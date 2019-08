Amateurs van Ajax en OFC door in de KNVB-beker

De tweede voorronde van de KNVB-beker wordt gespeeld tussen 24 en 26 september. Beeld BSR/SOCCRATES

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax en OFC hebben zich geplaatst voor de tweede voorronde van de KNVB-beker. De amateurs van Ajax wonnen in de eerste voorronde uit met 2-1 van FC Lisse. Siver Abdulrahman en Ilias Boudouni maakten de doelpunten voor de ploeg uit de zaterdag derde divisie. Zondag derdedivisionist OFC uit Oostzaan was met 4-2 te sterk voor DOVO. Tim Freriks was de grote man bij OFC. De spits, die dit seizoen overkwam van Jong FC Utrecht, maakte in de eerste helft in een tijdsbestek van zeven minuten een hattrick. Het vierde doelpunt van OFC was van Edip Biberoglu. De tweede voorronde van de KNVB-beker wordt gespeeld tussen 24 en 26 september. Wanneer de loting hiervoor is, wordt volgende week bekend.

OFC zal het in het bekertoernooi en de competitie overigens moeten doen zonder aanvaller Soufian Reclaoui. De 25-jarige geboren Amsterdammer, die in de jeugd uitkwam voor FC Volendam, heeft een tweejarig contract getekend bij de Marokkaanse profclub Moghreb Atyhlétic Tétouan. Reclaoui speelde twee seizoenen bij OFC.

Kampioen AFC heeft het laatste oefenduel voor de start van de tweede divisie met 0-0 gelijkgespeeld tegen hoofdklasser Sportlust ‘46 uit Woerden. Door het gelijkspel is AFC in de voorbereiding ongeslagen gebleven. De ploeg van coach Uli Landvreugd won vijf van de negen oefenwedstrijden en speelde er vier gelijk. Voor AFC begint de competitie komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen GVVV uit Veenendaal.

De voetbalsters van Ajax hebben de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie verloren. De vrouwen van het Engelse Everton waren in het Olympisch Stadion met 2-1 te sterk. Marjolijn van den Bighelaar maakte uit een strafschop het doelpunt voor de ploeg van nieuwe coach Danny Schenkel. Bij Everton viel ex-Ajacied Inessa Kaagman in. De middenvelder gaf de assist voor het winnende doelpunt. Oud-Ajacied Kika van Es kwam vanwege een knieblessure niet in actie bij Everton. Voor de voetbalsters van Ajax begint de competitie volgend weekeinde met een uitwedstrijd bij VV Alkmaar.

Handbal

Talent Niko Blaauw blijft toch spelen bij landskampioen Aalsmeer. De zeventienjarige student aan de Johan Cruyff Academy kon na een geslaagde proefperiode een contract tekenen bij de Duitse landskampioen SG Flensburg-Handewitt. Jeugdinternational Blaauw zou dan bij de A-junioren en het tweede elftal van topclub Flensburg beginnen. Aalsmeer deed de linkeropbouwer vervolgens een nieuw contractvoorstel. Blaauw besloot daarop niet naar Duitsland te verhuizen, maar voor zijn kans in het eerste team van Aalsmeer te gaan.

IJshockey

Ondrej Kratky is het komend seizoen coach van de ijshockeyers van Amsterdam Tigers. De pas 26-jarige Tsjech komt over van Zoetermeer Panters. Kratky is de opvolger van Frank Versteeg, die de afgelopen twee seizoenen coach was. Kratky heeft getekend voor een seizoen met een optie voor een langer dienstverband.

Amsterdam Tigers speelt komend seizoen in de eerste divisie. Volgens het bestuur van de club was met de beschikbare spelers en het huidige budget geen BeNe League-waardig team te formeren. In het nieuwe seizoen moet met een mix van routine en talent worden gebouwd aan een team dat weer op het hoogste niveau kan uitkomen. Kratky, die voor zijn komst naar Zoetermeer in Tsjechië jeugdtrainer was bij Sparta Praag, zegt op de website van Tigers dat hij er klaar voor is. “Na een aantal gesprekken met het management kwamen we tot de conclusie dat onze visies naadloos op elkaar aansluiten. En dus ga ik de uitdaging aan om hier hoofdcoach en -trainer te zijn.”