Amateurs Ajax voor KNVB-beker naar Lisse

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax spelen in de eerste kwalificatieronde voor een plek in het toernooi om de landelijke KNVB-beker een uitwedstrijd tegen FC Lisse. Dat is de uitkomst van de loting, die dit weekeinde werd verricht door oud-Ajacied Sjaak Swart. Het duel tussen de twee clubs uit de zaterdag derde divisie wordt gespeeld op zaterdag 17 augustus. OFC uit Oostzaan (zondag derde divisie) speelt op dezelfde dag in de eerste kwalificatieronde een uitwedstrijd tegen DOVO uit Veenendaal.

De winnaars van de eerste ronde plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde eind september. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de eerste ronde van het hoofdtoernooi. AFC is, als kampioen van de tweede divisie, al geplaatst voor de eerste ronde. De profs van bekerwinnaar Ajax stromen, vanwege mogelijke Europese verplichtingen, waarschijnlijk pas in de tweede ronde in

Beeld BSR/SOCCRATES

American Football

Amsterdam Crusaders heeft gisteren de Tulip Bowl om de landstitel gewonnen. In de finale in Arnhem was de ploeg met 37-7 te sterk voor Lelystad Commanders. Crusaders werd daardoor voor de twintigste keer in de historie landskampioen. De titel kwam niet onverwacht. Alle tien competitiewedstrijden werden door Crusaders met overmacht gewonnen (doelsaldo +518 ) en in de halve finale van de play-offs werd Lightning Leiden met speels gemak verslagen: 62-0. Tegen Lelystad kreeg Crusaders de overwinning echter niet cadeau. Na het eerste kwart was de stand gelijk (7-7). Daarna liet de titelfavoriet zich zowel aanvallend als verdedigend gelden en werd het toch een ruime 37-7 zege. Crusaderscoach Hassan Alebade was tevreden. “Mijn complimenten aan Lelystad, want zij hebben een goede partij gespeeld. Maar onze verdediging heeft ons vandaag staande gehouden terwijl de aanvallers deden wat ze moesten doen. We hebben een goed seizoen gedraaid, waarin wij Nederland hebben laten zien dat wij de beste zijn.”

Cricket

ACC is geen koploper meer in de topklasse. De Amsterdamse club kwam tegen middenmoter VCC niet verder dan het schamele aantal van 75 runs. Het duel in Voorburg werd met 47 runs verschil verloren. ACC zakt door de nederlaag naar de tweede plaats met een punt minder dan Excelsior uit Schiedam. VRA is na zege met 35 runs verschil tegen HCC voor het eerst dit seizoen geen hekkensluiter meer. Dosti, de derde Amsterdamse club in de topklasse, zakt na de nederlaag met 60 runs thuis tegen HBS, van de zesde naar de zevende plaats.

Honkbal

Amsterdam Pirates heeft drie keer gewonnen van Quick Amersfoort (11-6, 5-4 en 11-0). De achterstand op koploper Neptunus blijft daardoor met drie wedstrijden te spelen in de reguliere competitie twee punten. De competitie ligt vanwege het World Port Tournament in Rotterdam bijna drie weken stil. Pirates speelt daarna de laatste drie competitiewedstrijden tegen nummer vier Hoofddorp Pioniers. Neptunus treft drie keer hekkensluiter Storks.

Korfbal

Een opvallende nieuwe speler bij Blauw-Wit. Gerald van Dijk, die vier jaar geleden om privéredenen stopte bij de club uit de korfbal league en op een lager niveau ging spelen, keert terug in de selectie van de Amsterdammers. De 36-jarige Van Dijk maakte tot nu toe in 173 wedstrijden in de korfbal league 1057 doelpunten (een gemiddelde van 6 goals per wedstrijd). Van Dijk, die 22 interlands speelde voor het Nederlands team en tegenwoordig uitkomt voor Suriname, werd in het seizoen 2012-2013 topscorer van de korfbal league met 182 doelpunten. Dat record staat nog altijd.