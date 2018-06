Amateurs Ajax naar derde divisie en Madiea Ghafoor loopt limiet

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax spelen volgend seizoen in de zaterdag derde divisie. De Amsterdammers wonnen het beslissingsduel om promotie met Capelle met 2-1. Ajax en Capelle speelden deze extra wedstrijd omdat Jong FC Twente zich heeft teruggetrokken uit de derde divisie. Aanvaller Stanley Akoy, die vertrekt naar Jong Cambuur, maakte op het terrein van Alphense Boys de doelpunten voor Ajax. Bij een 2-1 stand miste Capellespits Olaf van der Sande een strafschop.



Het naar de derde divisie gedegradeerde De Dijk heeft voor volgend seizoen liefst 26 nieuwe spelers aangetrokken. Zo neemt nieuwe coach Kees Oostermeijer Marc Baardman en Chris Zaïde mee van WV-HEDW. Damien Menzo is de enige speler van de huidige selectie van De Dijk die blijft. Na het vertrek van geldschieter Heino Braspenning hebben de andere spelers van de huidige selectie voor andere clubs gekozen.De Dijk organiseerde vanwege de leegloop op sportpark Schellingwoude zelfs een oefenduel voor liefst 35 testspelers.



Het seizoen is nog altijd niet voorbij voor zaterdag tweedeklasser HBOK. De ploeg uit Zunderdorp verloor de finale van de nacompetitie voor handhaving met 2-0 van Hellas Sport. HBOK krijgt nu nog een kans zich veilig te spelen. De ploeg van coach Jan de Haze speelt zaterdag een beslissingswedstrijd tegen Lopik. De winnaar speelt volgend seizoen in de tweede klasse, de verliezer komt uit in de derde klasse.



IVV is gepromoveerd naar de zondag derde klasse. De club uit Landsmeer won in de finale van de nacompetitie in en tegen Zwanenburg met 3-2. Met de promotie liet IVV zien op het juiste moment in vorm te zijn. De ploeg van coach Charles Loots won de derde en laatste periode in de zondag vierde klasse F en versloeg eerder in de nacompetitie Wijk aan Zee met 7-0 en DSS uit Haarlem met 4-1.



Atletiek

Madiea Ghafoor heeft voldaan aan de limiet voor de 200 meter voor de EK atletiek in augustus in Berlijn. De 25-jarige Amsterdamse atlete dook bij wedstrijden in Bern in Zwitserland met een tijd van 23,16 onder de limiet (23,25). Ghafoor had eerder al voldaan aan de eis op de 400 meter en met de estafetteploeg op de 4x100 meter. Ghafoor is na Dafne Schippers en de eveneens Amsterdamse Jamile Samuel de derde Nederlandse atlete die op de 200 meter voldoet aan de limiet voor de EK.



Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben de teleurstelling na de zevende plaats in het toernooi om de Europese Champions Cup van vorige week goed verwerkt. De ploeg van coach Charles Urbanus won in de competitie met 4-1, 9-0 en 7-1 van DSS uit Haarlem. Pirates staat door de drie overwinningen op de tweede plaats in de hoofdklasse. Koploper Neptunus uit Rotterdam heeft twee punten meer, maar ook twee duels meer gespeeld