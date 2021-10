Amateurs Ajax krijgen fors pak slaag: 9-0

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax hebben in de zaterdag derde divisie een pak slaag gekregen van Sportlust’46. Het werd in Woerden liefst 9-0. De start van de Ajax amateurs was dramatisch. Na zeven minuten was het al 2-0. Die klap kwam de ploeg niet meer te boven. De 9-0 eindstand was absoluut niet geflatteerd, want de Ajax amateurs hadden totaal niets in te brengen en mochten nog blij zijn dat de dubbele cijfers niet werden gehaald. Het was de derde nederlaag op rij voor het elftal van coach Detlef Le Grand. De Ajax amateurs hebben weinig tijd stil te staan bij het pak slaag. Donderdagavond staat de wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen de profs van Cambuur Leeuwarden op sportpark De Toekomst op het programma.

Koploper WV-HEDW heeft ook de vijfde wedstrijd in de zaterdag eerste klasse A gewonnen door Honselersdijk met 2-0 te verslaan. De ploeg van coach Marcel Valk kreeg de overwinning echter niet cadeau van de hekkensluiter. Jack van Moerkerk en Kick van Aelst maakten de doelpunten pas in het laatste kwartier van de wedstrijd. WV-HEDW speelt volgende weekeinde de derby tegen AFC, dat thuis met 4-1 verloor van Nootdorp. Het doelpunt van AFC werd gemaakt door Mitchell Faerber. AFC staat met vier punten uit vijf duels op de elfde plaats in de zaterdag eerste klasse A.

Arsenal koploper na zege op DVVA

Arsenal is de nieuwe koploper in de zaterdag tweede klasse A door een 3-0 overwinning bij DVVA. Een eigen doelpunt, Shadi El Sabrouty en Junior Toretta zorgden voor de overwinning in de derby. Arsenal heeft een punt meer dan nummer twee Jong Holland. HBOK, dat dit weekeinde niet in actie kwam in de competitie, staat op de vierde plaats, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld en hetzelfde aantal verliespunten als Arsenal. DVVA verloor na de 9-0 nederlaag tegen HBOK van vorige week dus opnieuw een derby en staat op de achtste plaats.

Basketbal

Apollo heeft zich versterkt met Roger Moute a Bidias. De forward uit Kameroen, die vier jaar collegebasketbal speelde in Amerika, kon dit weekeinde tegen Basketbal Academie Limburg (BAL) nog niet in actie komen voor Apollo door de quarantaineregels die gelden voor reizigers uit Amerika. Zonder de nieuwe aanwinst wonnen de basketballers van Apollo voor de derde keer op rij. BAL werd, na een 41-27 voorsprong bij rust, met 73-68 verslagen. Apollo maakte het zichzelf lastig in de tweede helft. BAL kwam in de laatste minuut terug tot een achterstand van twee punten, maar door twee benutte strafworpen van Sergio de Randamie kwam de Amsterdamse zege niet meer in gevaar. De Amerikaanse guard Justin Mitchell werd met 26 punten topscorer aan de kant van Apollo.

Hockey

De hockeyers van Hurley waren in de derby bij Amsterdam dicht bij een stunt. Hurley, dat voor dit weekeinde alle wedstrijden had verloren, stond tien minuten voor tijd door een doelpunt van Deegan Huisman met 1-0 voor bij de buurman uit het Amsterdamse Bos. Trent Mitton, Mirco Pruyser en Valentin Verga voorkwamen, na een stormloop op het doel van Hurley, in de slotfase alsnog een blamage voor Amsterdam. De mannen van Pinoké wonnen met 4-2 van Tilburg. Sébastien Dockier (twee), Dennis Warmerdam en Alexander Hendrickx maakten de doelpunten voor Pinoké, dat op de vierde plaats staat. Amsterdam staat met hetzelfde aantal punten zesde. Hurley blijft puntloos hekkensluiter.

Amsterdam verliest van Den Bosch

De hockeysters van Amsterdam hebben de topper tegen koploper Den Bosch thuis met 2-1 verloren. Amsterdam kreeg in de eerste helft uit twee strafcorners kansen op een voorsprong, maar kreeg de bal niet in het doel. Den Bosch raakte via Amsterdam-keeper Anne Veenendaal de lat. Den Bosch sloeg aan het begin van de tweede helft toe. Frédérique Matla en Lidewij Welten zorgden voor een 2-0 achterstand voor de bezoekers. Amsterdam kwam door een fraaie treffer van Freeke Moes terug tot 2-1, maar meer zat er niet in. Amsterdam zakt door de nederlaag naar de vierde plaats en heeft na negen wedstrijden al acht punten minder dan Den Bosch. Pinoké stond tegen Bloemendaal tien minuten voor tijd met 3-1 voor, maar speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk. Maria Steensma, Kari Stam en Frances Westenberg maakten de doelpunten voor Pinoké, dat op de vijfde plaats staat in de vrouwen hoofdklasse. Hurley is na het 1-1 gelijkspel bij Klein Zwitserland (doelpunt Hurley van Gitte Michels) de nummer zes op de ranglijst.