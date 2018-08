Amateurs Ajax en De Dijk al klaar in toernooi KNVB-beker

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax en De Dijk hebben zich niet voor het tweede seizoen op rij kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De Dijk sneuvelde al in de eerste voorronde, Ajax in de tweede.



De Dijk, dat vorig jaar in het KNVB-toernooi werd uitgeschakeld door de profs van Ajax, ging onderuit bij Harkemase Boys. De Friezen wonnen met 2-1. De negentienjarige Kubilay Koylu maakte het doelpunt voor De Dijk. Het winnende doelpunt van Harkema viel tien minuten voor tijd uit een strafschop.



Ajax kende bij Rijnsburgse Boys een desastreus begin van de wedstrijd, want na zeventien seconden stond het zonder dat een speler van Ajax de bal had aangeraakt 1-0 voor Rijnsburgse Boys. Ajax, dat vorig seizoen werd uitgeschakeld door FC Utrecht, kwam na een klein half uur door een eigen doelpunt op 1-1. In de tweede helft toonde Rijnsburgse Boys zich effectiever voor het doel en won uiteindelijk met 3-1.



Zondag eersteklasser JOS Watergraafsmeer kon in de eerste voorronde van de KNVB-beker net niet stunten tegen derdedivisionist Westlandia. De ploeg van coach Cor ten Bosch verloor thuis na verlenging met 2-1. De stand na negentig minuten was 0-0. In de verlenging kwam Westlandia snel 2-0 voor, maar door de 2-1 van Frank Abbring in de honderdste minuut mocht JOS weer hopen. Westlandia hield echter stand.



Derdedivisionist OFC uit Oostzaan kan zich woensdag uit bij HHC Hardenberg nog plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. AFC is, door het winnen van een periodetitel vorig seizoen in de tweede divisie, al geplaatst voor de eerste ronde die eind september wordt gespeeld.