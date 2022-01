Amateurclubs popelen om weer te mogen voetballen

Clubs uit het hoogste segment van het amateurvoetbal zijn weer volop in training, nu de KNVB de competitie in het weekend van 5/6 februari wil hervatten. ‘Ik denk dat de vorm snel terug is. Althans, dat hoop ik.’

Floep. Elke avond op hetzelfde tijdstip was het in één klap aardedonker op sportpark Drieburg. De tijdklok die de gemeente op de lichtinstallatie had gezet, was onverbiddelijk. Na vijf uur – en vanaf 11 januari na acht uur – mocht door de jeugd niet meer buiten worden gesport. “Ik was eigenlijk wel blij met die tijdklok,” zegt Joop Vlug, voorzitter van JOS Watergraafsmeer, een van de bespelers van Drieburg: “Anders hadden we elke dag die strijd gehad om iedereen van het veld te krijgen.”

De oudere voetballers werden door de avondlockdown, die op 28 november inging, nog langer beperkt in hun trainingsmogelijkheden. Zij mogen pas sinds een week weer ’s avonds sporten, ook in teamverband. Zes weken lang waren partijtjes en positiespellen uit den boze. Er mocht hooguit in tweetallen worden getraind en op 1,5 meter afstand van elkaar. “Tijdens de vorige lockdown hebben we dat twee keer gedaan,” zegt Joost Heij, spits van het eerste elftal van WV-HEDW. “Toen was de lol er wel vanaf. Kun je beter een potje padellen.”

Deze week heeft de selectie van de zaterdageersteklasser al drie keer op het veld gestaan. Wedstrijden tussen verschillende clubs zijn nog niet toegestaan. Dat blijft in elk geval tot en met dinsdag 25 januari zo, dan vindt het volgende meetmoment van het kabinet plaats.

Individueel trainingsprogramma

Bij Swift wordt vandaag onderling geoefend. De zaterdaghoofdklasser neemt het op tegen het eerste zondagelftal, dat uitkomt in de derde klasse. De KNVB is voornemens om de competities in het hoogste amateursegment in het weekeinde van 5 en 6 februari te hervatten.

Volgens Bas Pijnenburg, clubarts van AFC, is drie weken voldoende om de selectie fysiek te prepareren voor het restant van de competitie. Wel zag de orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in sportblessures, na de vorige lockdown meer spierkwetsuren optreden bij de topamateurs. “Ik sluit niet uit dat we dat nu weer gaan zien. Er ontbreekt door corona toch al twee jaar consistentie in de sportbeoefening. Dat heeft zijn weerslag.”

De selectie van AFC, dat uitkomt in de tweede divisie, telt veel (semi)profs. Zij hebben van de club een individueel trainingsprogramma gekregen. Pijnenburg: “De resultaten zijn gemonitord. Via WhatsApp hebben we de vinger aan de pols gehouden. De ene speler rolt conditioneel beter door zo’n periode heen dan de andere, maar vooral mentaal is het heel belangrijk dat we weer samen kunnen komen en straks weer wedstrijden kunnen spelen. Voor veel van onze voetballers is dit hun werk. Of ze hebben er bijvoorbeeld een baan als personal trainer naast, terwijl de sportscholen ook gesloten waren. Zij zijn in een gat gevallen.”

Stroef begin

JOS Watergraafsmeer speelt met OFC een klasse lager, in de derde divisie. In die competitie moeten nog 21 duels worden gespeeld. Joop Vlug is benieuwd hoe de KNVB het seizoen wil afmaken. “Eén keer midweeks met de bus naar Limburg lukt wel, als de spelers een middagje verlof nemen, maar niet vier of vijf keer. Misschien moet de competitie worden gesplitst in een kampioens- en een degradatiepoule om het aantal wedstrijden terug te brengen.”

Hoe dan ook is er voor de derde keer een seizoen naar de gallemiezen, zegt Vlug. Leden verliezen elkaar uit het oog, financieel teert de club in op de reserves, vrijwilligers raken de band met de club een beetje kwijt.

“Ik denk dat de lol snel weer terug is als de bal weer rolt,” zegt Joost Heij (30). “En ik denk dat de vorm ook snel terug is. Althans, dat hoop ik. We staan met WV bovenaan. Alle negen duels gewonnen, zes punten voor op Nootdorp. We willen nu die eerste klasse wel eens uit.” Heij zelf was met zeven doelpunten aardig op dreef voor de lockdown. “Ik heb de eerste trainingen erop zitten. Het begin was wat stroef, maar de scherpte was snel weer terug. Kwestie van tijd voordat de balletjes er weer lekker invliegen.”