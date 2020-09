Amateurclubs in Amsterdam worstelen met uitbraken van corona

De tribune bij honkbalclub Amsterdam Pirates waar de play-offs tien dagen hebben stilgelegen. Beeld Eva Plevier

Wie bij de Amsterdam Pirates wil kijken, moet sinds kort via de website een kaartje kopen. Met de zes euro per betalende bezoeker wil het bestuur niet de club door financieel zware tijden loodsen, maar hoopt het wel het coronavirus buiten de deur te houden.

Met het ticketsysteem is elke bezoeker geregistreerd en kan er in het geval van besmettingen gewaarschuwd worden. Ook kan Pirates zo eenvoudiger het maximum van 250 toeschouwers handhaven. Boven dat aantal moeten verplicht gezondheidschecks worden uitgevoerd.

Bij het toegangshek van het Loek Loevendie Ballpark in Nieuw-West ontstaat deze zondagmiddag voor de wedstrijd tegen Hoofddorp Pioneers door het nieuwe ticketsysteem een korte wachtrij, maar de honkballiefhebbers morren niet. Ze zijn allang blij dat er weer wordt gespeeld. Na een onderbreking in de play-offs van tien dagen als gevolg van drie coronabesmettingen in het eerste team nemen ze plaats op de overgebleven stoeltjes die niet zijn afgeplakt met plastic linten of kruisen.

“We wisten niet of de besmettingen van binnen of buiten de club kwamen,” zegt voorzitter Koen Gijsbers, die zelf nog longklachten heeft nadat het virus in maart bij hem had toegeslagen. “Daarom hebben we de deuren gesloten. We wilden absoluut niet dat het virus zich verder verspreidde in de hoofdklasse en in de club.”

Op laatste moment

Pirates is niet de enige sportclub die met corona te maken kreeg. Wekelijks worden op alle niveaus door heel Nederland honderden wedstrijden afgelast. Vaak nog op het laatste moment. In de regio Amsterdam speelden afgelopen weekend de eerste elftallen van amateurvoetbalverenigingen Ajax, Ouderkerk, DWS en AVV Swift bijvoorbeeld niet door het virus.

Voor hoofdklasser Swift was dat al de tweede keer in twee weken. Tegenstander Eemdijk belde vrijdag, een dag voor de wedstrijd, af met de mededeling dat de wedstrijd in Zuid op zaterdag niet kon plaatsvinden vanwege besmette spelers in de selectie. Swift moest twee weken eerder dezelfde mededeling doen aan Deto.

“We proberen alles onder controle te krijgen en te houden, maar dat kan gewoon niet,” zegt Swift-voorzitter Ruud Karsdorp. “Spelers en toeschouwers maken we als bestuur constant bewust van het virus.”

Voor Karsdorp is het elke week schakelen. “Wat vandaag is bedacht in Den Haag, wordt een week later pas geïmplementeerd op het sportpark. Het houdt ons als bestuur dagelijks bezig.”

De witte lijn van het veld geldt ook als de scheidslijn van de coronamaatregelen. Binnen de grenzen van het veld is lichamelijk contact toegestaan, buiten de lijnen moeten spelers terugvallen in het coronaregime. Karsdorp: “Dat is een heel lastige omschakeling voor velen, weet ik inmiddels uit ervaring. In die overgang is begeleiding nodig. Alleen melden op de website is niet genoeg, daarom hebben we stewards ingezet.”

Swift volgt rond de velden zoveel mogelijk de protocollen van voetbalbond KNVB. De douches zijn gesloten en omkleden dient thuis te gebeuren, zowel bij de thuisploeg als bij de bezoekers en ongeacht de weersomstandigheden. Ook wordt geadviseerd snel huiswaarts te keren na een wedstrijd.

“We roepen tegen iedereen om uit het clubgebouw te blijven,” zegt Karsdorp. “De gezondheid en veiligheid van onze leden zijn belangrijker dan de kantine-inkomsten.”

Bij voetbalclub SDZ wordt aan bezoekers verzocht de kantine als kiosk te gebruiken. Eten en drinken mag binnen worden gekocht, maar het nuttigen daarvan dient buiten te gebeuren. Bij Amsterdam Pirates is de kantine enige tijd gesloten geweest om het coronavirus buiten de club te houden.

Kopzorgen

De voetbalkalender wordt intussen flink door elkaar geschud. De KNVB wil dat afgelaste wedstrijden binnen tien dagen alsnog worden afgewerkt. Karsdorp krijgt door deze wens alleen al flinke kopzorgen. Tegenstanders komen uit alle hoeken van Noord-Nederland en zijn niet in staat op een willekeurige woensdagavond naar Amsterdam te rijden voor een potje voetbal. Andersom is dat evenmin het geval.

“Niemand zit op doordeweekse uitwedstrijden te wachten,” zegt Karsdorp. “Dat gun je niemand. We zijn gelukkig solidair met elkaar. Als clubs lossen we dit probleem gezamenlijk op. Dat weet ik zeker.”

Pirates had na de tien dagen onderbreking hetzelfde probleem. De honkbalcompetitie is inmiddels tot diep in oktober met een week verlengd. Voorzitter Gijsbers denkt dat de zaalsportverenigingen in Amsterdam een groter probleem krijgen.

“Die clubs zijn pas net begonnen en hebben nog een hele winter te gaan.”