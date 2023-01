Álvarez wist de verdediging wél te organiseren, iets wat Schreuder dit hele seizoen nog niet is gelukt

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 7 voor Edson Álvarez

Alfred Schreuder vertelde wat hij in de rust aan ‘de jongens’ had verteld. Als ik dat nu al vergeten ben en ik las het drie minuten geleden, hoe lang zouden die jongens dat dan hebben onthouden? Klaas-Jan Huntelaar vertelde in deze krant waarom Daley Blind weg wilde bij Ajax, iets wat Daley meteen wenste te weerleggen. Hij zou er later op terugkomen. Waarop precies weet ik niet meer. Dat is het punt bij Ajax: iedereen lult maar wat en nooit heeft iemand ergens schuld aan. Wat mij opviel was dat Schreuder Álvarez de schuld gaf van de rode kaart van Rensch. Dat zeg ik: de schuld ligt altijd bij een ander en zeker nooit bij Schreuder. Hij gaf iemand de schuld die na rust de verdediging wél wist te organiseren, iets wat Schreuder dit hele seizoen nog niet is gelukt.

Edson Álvarez. Beeld MAURICE VAN STEEN/anp

