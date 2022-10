Álvarez wil alles doen: de verdediging helpen, openingen maken, op doel schieten – het tolt in zijn hoofd

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9+ voor Lionel Messi

In tegenstelling tot Ajax speelde het Benfica van Roger Schmidt uitstekend tegen een sterkere tegenstander. Ik weet niet wie Schmidt bij PSV hebben dwars gezeten, maar bij Benfica beantwoorden de prestaties weer aan zijn reputatie van vóór PSV. Benfica dwong de keeper van PSG, Donnarumma, tot een stuk of zeven weergaloze reddingen, waarvan die op een typisch Neresschot de meest spectaculaire was. Donnarumma speelde zijn beste wedstrijd voor Paris Saint-Germain. Zo zie je maar weer dat keepers niet alleen vreemde snoeshanen zijn, maar ook wisselvallig tot hun dertigste jaar.

Het zegt veel over Benfica dat Donnarumma (23) de grootste uitblinker van PSG was. Op één mannetje na natuurlijk: Messi. Toen de aanvalsgolven van de Portugezen even luwden, sloeg Messi na 20 minuten toe met een fantastische bal met zijn linker in de verre hoek, na een razendsnelle combinatie van Mbappé en Neymar. Tussen de 50ste en 70ste minuut ondernam Messi de ene dribbel na de andere, soms drie tot vier man passerend, alsof hij net aan zijn carrière was begonnen. Ze zeiden dat hij aanpassingsmoeilijkheden had in Parijs. Die zijn voorbij.

Lionel Messi. Beeld AFP

Een 9 voor Frank Anguissa

Van de rooms-katholieke voetbalvolgers moeten we ook respect en waardering opbrengen voor een winnende tegenstander. Dat spreekt vanzelf. Ik heb genoten van Napoli, al duurde het even voordat deze vreugde de ergernis over het slappe Ajax had overwonnen. Sinds de wedstrijd tegen Liverpool is Anguissa mijn favoriet. Ik ken hem van Marseille, maar wist niet dat hij zo goed was geworden door dat ene jaar bij Fulham.

Ook Napoli kreeg er deze zomer een aantal nieuwe spelers bij: Anguissa, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone en Ndombélé, bijvoorbeeld. Men kocht daar iets beter in dan Ajax, dat in het voorjaar van 2021 nog de neus ophaalde voor de door Arveladze aangeboden Kvaratskhelia. Van Statsperform kreeg ik de cijfers van Anguissa. Hij gaf twee assists en verstuurde 52 passes, waarvan 46 goed. Hij won 10 duels, meer dan wie dan ook op het veld, en verstuurde 25 passes op de helft van de tegenstander. Voor een controlerende middenvelder zijn dit ongelofelijke cijfers.

Álvarez, die onder Ten Hag precies wist wat hij moest doen, haalt dit soort getallen niet meer. Hij wil alles doen nu: de verdediging helpen, openingen maken, op doel schieten, het tolt maar rond in zijn hoofd. Ooit liet Michels’ opvolger Kovacs de teugels vieren bij Ajax. Voor zover Schreuder dat heeft gedaan, moet de tactische discipline weer flink worden aangescherpt.

Frank Anguissa. Beeld Getty Images

Een 8 voor Joey Veerman

In dit giftige klimaat moet je als voetballer ook nog eens uitkijken om niet het slachtoffer te worden van gaslighting. Zo is Frans Hoek een ‘wijsneus’ die altijd zijn best doet in beeld te komen, is Cillessen – althans volgens de publieke omroep – een ‘naar mannetje’ en is Veerman een stuk chagrijn. Ik heb op hem gelet in de wedstrijd tegen Zürich, speurend naar chagrijn. Ik zag een uitstekend PSV, met Gakpo, Vertessen en Simons als individuele uitblinkers en een dienende Veerman, die een assist op Gakpo gaf en verder veel vuil werk deed zonder obsessief te zoeken naar de allesbeslissende pass. Van chagrijn was geen sprake. Als voetballer kun je beter je persoonlijkheid in de schaduw houden. Voordat je het weet word je afgerekend op je humeur.

Joey Veerman. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

