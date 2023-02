Álvarez verdeelt het veld in partjes, binnen dat oppervlak maait hij alles weg

Beeld Artur Krynicki

Een 8+ voor Edson Álvarez

Heitinga laat Álvarez bewegen zoals een schaker zijn paard. Waar hij maar nodig is wordt hij naartoe geschoven. Ik zal de essentie van het spel van Edson uitleggen: voor zijn neus verdeelt hij het veld in partjes van vier vierkante meter. Binnen dat oppervlak maait hij alles weg. Als het partje schoon is, neemt hij het volgende. Hem zet je niet centraal achterin, hoewel hij daar de beste organisator is. Omdat Ajax ‘druk zet naar voren’ komt het land achter hem open te liggen, waar zijn kracht niet schuilt. Álvarez heeft door hemzelf virtueel omheinde ruimtes nodig waar vijanden huizen. Die ruimtes liggen vóór hem. Dus moet hij op de met ‘zes’ aangeduide positie spelen. Zeker tegen Union Berlin met snelle lopers als Sheraldo Becker, de doelpuntendief. Edson ziet die pass komen en glijdt de sprinter voorbij. Weg bal.

Edson Álvarez Beeld ANP

