Álvarez reageerde zoals elke Zuid-Amerikaanse voetballer zou reageren: ‘Rot op, Til, dit is míjn veld’

Een 8+ voor Edson Álvarez

Iemand moest het doen. Iemand moest Guus Til laten weten dat hij ook op andere tegenstand zou stuiten. Meteen begon ik te rationaliseren: zonder Tagliafico en Martinez had Ajax te veel grinta ingeleverd. Bassey kreeg rood voor een tackle waarvoor geen enkele scheidsrechter in de eredivisie Nico ooit had bestraft. Nu zag Higler zijn kans schoon. En Álvarez reageerde gewoon zoals elke Zuid-Amerikaanse voetballer zou reageren: “Rot op, Til, dit is míjn veld. Nog zo’n doelpunt en ik breek je poten.” De PSV’er die dit het beste begreep, stond langs de kant: Ruud van Nistelrooij, een voormalig voetballer die in zijn loopbaan alles had gedaan om te winnen wat er te winnen viel, het tot razernij brengen van heel Arsenal inbegrepen. Dat was de rationalisering. De stille voldoening om die elleboog was het zwarte beest in me dat geluidloos brulde.