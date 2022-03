Álvarez op tijd hersteld voor thuisduel Ajax met Benfica

Edson Álvarez op 6 maart in actie tegen RKC Waalwijk. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Het snelle herstel van de Mexicaan is een meevaller voor Ajax. Álvarez miste vrijdag het uitduel met SC Cambuur omdat hij ziek was. De wedstrijd werd met veel pijn en moeite met 2-3 gewonnen.

Ajax beschikt verder over een nagenoeg fitte selectie tegen Benfica, waar de Amsterdammers met 2-2 tegen gelijkspeelden in het eerste duel. Jurriën Timber en Noussair Mazraoui waren de afgelopen weken niet helemaal fit maar zijn klaar voor een basisplaats. Brian Brobbey vierde vrijdag in het uitduel met SC Cambuur zijn rentree als invaller. Hij raakte eind januari geblesseerd in het uitduel met PSV.

‘We kunnen veel beter’

Trainer Erik ten Hag liet zich in de persconferentie geen crisis aanpraten na een serie matige competitieduels. Ook het gegeven dat de club in belangrijke Europese duels op vreemde bodem vaak beter presteert dan in Amsterdam, zorgt voor weinig onrust. “Met resultaten uit het verleden kan ik niet zoveel,” concludeerde Ten Hag.

De coach geeft Ajax een goede kans op een plek in de kwartfinale. “We hebben in Lissabon al best goed gespeeld. Maar we kunnen veel beter. Als we nauwkeuriger aan de bal zijn, dan zie ik ons winnen. Het publiek zal ons ook weer geweldig steunen. Ik hoop op een mooie wisselwerking.”

Ajax strijdt dinsdagavond niet alleen voor sportief succes. De club is met een zege op de Portugezen ook ruim 13 miljoen euro rijker. In dat geval lopen de inkomsten van dit seizoen in de Champions League al richting de 85 miljoen euro.