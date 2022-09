Álvarez ondanks bod van 50 miljoen euro niet verkocht aan Chelsea

Edson Alvarez eind vorige maand tijdes de wedstrijd tegen FC Utrecht in stadion Galgenwaard Beeld Stefan Koops/Pro Shots

Álvarez (24) meldde zich donderdag wel op sportpark De Toekomst, maar sloeg de training over. Hij liet Ajax weten graag naar Chelsea te verkassen, waar waarschijnlijk een contract klaar lag waarin hij een veelvoud kan verdienen van wat hij bij Ajax krijgt.

Ajax weigerde echter mee te werken aan een transfer. Álvarez kreeg van de technische eindverantwoordelijken Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra te horen dat een transfer onbespreekbaar was.

En dus blijft Álvarez wel bij Ajax, in tegenstelling tot Lisandro Martinez en Antony, die wel voor respectievelijk 57 en 95 miljoen euro de overstap naar de Premier League hebben gemaakt. Die transfersommen kunnen door bonussen nog oplopen tot 67 en 100 miljoen euro.

Álvarez was deze week niet de enige speler die muitte bij Ajax. Woensdag sloeg Mohammed Kudus ook een training over. De 22-jarige Ghanees stond ondanks een goede voorbereiding de eerste wedstrijden van dit seizoen wissel en Everton toonde vlak voor het sluiten van de transfermarkt interesse in hem.

De Premier Leagueclub had zich bij Ajax gemeld, maar Huntelaar en Hamstra hebben Everton laten weten dat ook Kudus niet weg mocht. Trainer Alfred Schreuder ziet in Kudus een van de opties om Antony aan de rechterkant van de aanval te vervangen en ook op andere plekken voorin kan hij uit de voeten.

Ajax haalde donderdag nog wel een nieuwe speler binnen, hoewel de Nederlandse transfermarkt al een dag gesloten was. Middenvelder Florian Grillitsch werd aan de selectie toegevoegd. De 27-jarige Oostenrijker komt transfervrij over van het Duitse 1899 Hoffenheim. Schreuder kent hem nog uit de tijd dat hij daar trainer was. Grillitsch speelde de afgelopen vijf jaar 151 wedstrijden voor de Duitse club.

Clubs Premier League gaven 2,2 miljard euro uit aan transfers