Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 4 voor Sander van der Eijk

Sander van der Eijk Beeld Pro Shots

In het eerste half uur, toen Berghuis alleen Gibraltarvoorzetten en dito corners produceerde, speelde Taylor Brobbey drie keer goed in. Daarna ondernam hij een solo die balverlies opleverde en volgde er een soort meltdown. De scheids keurde een doelpunt af op advies van de VAR in de persoon van ene Stan Teuben. Het lijnentrekapparaat van deze Teuben was helaas kapot, dus hij kon het advies geen kracht bijzetten. En toch durfde Van der Eijk die VAR niet weg te wuiven. Het afgekeurde doelpunt volgde overigens uit de eerste goede voorzet van Berghuis. Na rust gaf Taylor nog één goede bal op Brobbey. Als ze Lucca gaan inbrengen proef je de wanhoop. Vlak voor tijd ving de keeper van Go Ahead een Gibraltarcorner van Tadic en pakte Álvarez zijn honderdste bal van de wedstrijd af. Goddank was er wielrennen.

Luister onze Ajaxpodcast Branie